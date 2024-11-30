Seyahatte 'güç yarışı' sürüyor! Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü pasaportları, Henley Pasaport Endeksi'ne göre sıralandı. Pasaportlar, sahiplerine sağladığı vizesiz ya da kapıda vize imkânlarına göre değerlendirildi. Listeye göre, ilk 10 sırada yer alan pasaportlar, en az 185 ülkeye vizesiz seyahat olanağı sunuyor. İşte 2024 Kasım ayı itibarıyla dünyanın en güçlü 10 pasaportu ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
2024 yılı itibarıyla en güçlü pasaportlar listesi açıklandı. Dünyanın en güçlü pasaportları vizesiz ya da kapıda vize ile seyahat edilebilen ülke sayısına göre sıralandı. Henley Pasaport Endeksi'nin yayınladığı sıralamada zirvede yer alan ülkeler, küresel seyahat özgürlüğünde ön plana çıkıyor. Endekse göre, 2024’ün en güçlü pasaportları ve vizesiz erişim sağladıkları ülke sayıları şu şekilde:
10 - İzlanda: 185 ülke
9 - Letonya, Slovakya, Slovenya: 186 ülke
8 - Estonya, Litvanya: 187 ülke