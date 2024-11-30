Seyahatte 'güç yarışı' sürüyor! Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

2024 yılı itibarıyla en güçlü pasaportlar listesi açıklandı. Dünyanın en güçlü pasaportları vizesiz ya da kapıda vize ile seyahat edilebilen ülke sayısına göre sıralandı. Henley Pasaport Endeksi'nin yayınladığı sıralamada zirvede yer alan ülkeler, küresel seyahat özgürlüğünde ön plana çıkıyor. Endekse göre, 2024’ün en güçlü pasaportları ve vizesiz erişim sağladıkları ülke sayıları şu şekilde:

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