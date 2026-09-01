Sezon palamutla açıldı: Balıkçılardan fiyat düşüşü müjdesi

Ordu

Ordu'da avlanan balıklar, tezgahlarda satışa sunuldu. Perşembe ilçesinde 44 yıldır balıkçılık yapan Erdal Çamaş, yeni sezona çok iyi başladıklarını belirterek, "Bu sene palamut çok verimli. Şu anda her tarafta balık kendini gösterdi. Takımlar da gece itibarıyla denize indi. Şu anda Ereğli taraflarında avcılık bayağı bir var. Her tarafta balık var. Bu sene bol bol halkımız balık yiyecek" dedi.