SGK duyurdu: Emeklinin bayram ikramiyesinde ilk ödeme tarihleri belli oldu
Emeklinin bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği Meclis oturumunun salı gününe ertelenmesi ile muallakta kalmıştı. Ancak SGK'dan gelen son açıklama ile milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Buna göre emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak, bin liralık zamlı fark ödemesi ise en kısa sürede hesaplara yatırılacak. İşte 3 bin liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimi ve hesaplara yatacağı tarih...
Siyaset gündemini sarsan gözaltılar nedeniyle Meclis karışınca milyonlarca emeklinin önümüzdeki hafta almayı beklediği zamlı bayram ikramiyesi de ertelendi.
Bayram ikramiyelerinin bin liralık artışla 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.
Bayram ikramiyesine ilişkin kanun teklifinin de bu hafta Meclis'ten geçmesi bekleniyordu. Ancak, Meclis'in 25 Mart Salı gününe kadar kapalı olması ikramiye görüşmelerinin de ertelenmesine yol açtı.
"Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek"
Bu karar ile birlikte emekliler, bayram ikramiyesi görüşmeleri ne zaman başlayacak, emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak, merak ederken SGK'dan beklenen açıklama geldi.
SGK, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 24 Mart tarihi itibarıyla hesaplara yatacağını duyurdu.
İkramiyenin 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik teklifin henüz yasalaşmaması nedeniyle, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak, fark ödemesi ise en kısa sürede hesaplara yatırılacak.
Ödeme takvimi ise şu şekilde ilerleyecek:
SSK (4a) Kapsamında Emekli Aylığı Alanlar İçin:
17, 18, 19 Mart’ta maaş alanlara 24 Mart
20, 21, 22 Mart’ta maaş alanlara 25 Mart
23, 24, 25, 26 Mart’ta maaş alanlara 26 Mart