SGK duyurdu: Emeklinin bayram ikramiyesinde ilk ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin bin liralık artışla 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Bayram ikramiyesine ilişkin kanun teklifinin de bu hafta Meclis'ten geçmesi bekleniyordu. Ancak, Meclis'in 25 Mart Salı gününe kadar kapalı olması ikramiye görüşmelerinin de ertelenmesine yol açtı.