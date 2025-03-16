SGK son verileri duyurdu: Son 3 yılda 33 bin 45 kişi erken emekli oldu

Yeni emeklilik sisteminde kadınlar 58 yaşından erkekler 60 yaşından önce emekli olamazken, son şanslı grup yaş şartı aranmadan emekli olan 2,5 milyonu aşkın EYT’li oldu. Uzun mesai saatleri ve zorlu çalışma şartları, yaş ilerledikçe çalışma performansını da etkilerken EYT'Den yararlanamayan milyonlarca kişi de erken emeliliğe ilişkin araştırmalar yapıyor. 1 | 9

Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş'ın haberine göre, son 3 yılda toplam 33 bin 45 kişi malulen erken emekli oldu. 2 | 9

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, 2023 yılı verilerine göre 7 bin 272 SSK’lıya, 2 bin 407 Bağ-Kur’luya ve 754 memura malullük aylığı bağlandı. Geçen sene ise malulen emekli edilen SSK’lı sayısı 7.962 kişi, Bağ-Kur’lu sayısı 2.622 ve memur sayısı ise 722 olup toplamda 11.306 kişiye ulaştı. 3 | 9