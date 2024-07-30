SGK uzmanı emeklinin ek zam farkını hesapladı: Hangi emekliye ne kadar ödenecek?

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geçtiğimiz günlerde TBMM'den geldi. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 10 bin TL olan en düşük aylığa 2 bin 500 TL zam yapıldı. Şimdi milyonlarca emeklinin gündeminde emekliye ek zam ödemesi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasayı onayladıktan sonra en düşük emekli maaşı farklarını alabilecek. Peki, emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Emeklinin ek zam farkı nasıl hesaplanır? SGK uzmanı Emin Yılmaz emekliye zam farkını hesapladı. İşte ayrıntılar...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre yüzde 24,73 zam aldı. Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ek yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu. Zamma rağmen maaşı 8 bin TL altında olanların sıfır zam tehlikesinden kurtuldu.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz en düşük emekli maaşına yapılan düzenleme ve maaş farklarıyla ilgili TGRT'ye konuştu. Yılmaz, "Yaklaşık olarak 3 milyon 780 bin kişiyi etkileyen özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklisini etkileyen bir düzenleme yapılıyor. Buradaki düzenleme doğrultusunda emekliler çok basit bir hesaplama yöntemiyle hesaplarını yapabilecek. Siz eğer temmuz ayında yani şu an içinde bulunduğumuz ay itibariyle emekli maaşınız 10 bin TL yattı ise ağustos ayına ek ödeme ya da ağustos maaşlarına ilave şekilde yatırılacaktır" diye konuştu.

"Eğer temmuzda 10 bin liraya yattıysa 2 bin 500 liralık bir fark daha yatırılacak artı 12 bin 500 TL bundan sonrasında alınacağı için 15 bin TL yatırılacak" ifadelerini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Size temmuz maaşınız 11 bin TL olarak yatırıldıysa 12 bin 500 liradan çıkardığınız zaman bin 500 liralık bir fark kalıyor. 12 bin 500 TL'de ağustos ayının maaşının eklentisi olduğu takdirde 14 bin TL oluyor."