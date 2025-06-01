SGK uzmanı rakam verip açıkladı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliler ara zam için gün sayarken, bu hafta açıklanacak mayıs enflasyonu ile zamlı maaşlar da netleşecek. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak edilirken, zamların kök maaşa göre mi yoksa enflasyona göre mi yapılacağı da kafaları karıştırıyor. Öte yandan mayıs enflasyonuna ilişkin beklentiler belli olmaya başladı. Son 4 aylık enflasyon verilerini değerlendiren SGK uzmanı İsa Karakaş da en düşük emekli maaşına ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı bu hafta açıklanacak mayıs enflasyonunda. Enflasyon verilerinin belli olması ile milyonlarca kişinin maaş zamları da netleşmeye başlayacak.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş da kritik veriler öncesinde, enflasyon rakamlarını değerlendirerek SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların alacağı zamlara ilişkin önemli ip uçları verdi.
Gözler mayıs enflasyonunda
Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda 3,00 olurken, 4 aylık toplam enflasyon ise yüzde 13,36 olarak hesaplanmıştı. Karakaş, 4 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13,37 zammı garantilediğinin altını çizerek şöyle konuştu:
"Memur ve memur emeklerinin durumu farklı çünkü toplu sözleşme faktörü var. Memur ve memur emeklisinin mart zam oranları 3 aylık yüzde 9,02 iken bu oran yüzde 12,29'a yükseldi. Merkez Bankası beklenti anketlerine bakıldığında mayıs enflasyonu yüzde 2,36 oranında tahmin ediliyor."