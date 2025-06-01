SGK uzmanı rakam verip açıkladı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı bu hafta açıklanacak mayıs enflasyonunda. Enflasyon verilerinin belli olması ile milyonlarca kişinin maaş zamları da netleşmeye başlayacak. 1 | 8

SGK Başuzmanı İsa Karakaş da kritik veriler öncesinde, enflasyon rakamlarını değerlendirerek SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların alacağı zamlara ilişkin önemli ip uçları verdi. 2 | 8

Gözler mayıs enflasyonunda Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda 3,00 olurken, 4 aylık toplam enflasyon ise yüzde 13,36 olarak hesaplanmıştı. Karakaş, 4 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13,37 zammı garantilediğinin altını çizerek şöyle konuştu: 3 | 8