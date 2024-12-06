Sıfır Faizli Kredi: Eşik aşıldı! 75 bin lira veren var... İşte banka banka faizsiz kredi kampanyası
Sıfır Faizli Kredi Kampanyaları Aralık 2024: Bankaların yeni müşterilere özel sunduğu faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarında yeni dönemin kapısı açıldı. Bugüne kadar en yüksek 50-55 bin lira olan sıfır faizli kredi imkanı 75 bin liraya taşınmış oldu. Bankaların yeni müşteri kampanyalarında rekabet halinde olduğu düşünüldüğünde 75 bin liralık sıfır faizli kredi kampanyasının diğer bankalar tarafından da sunulması bekleniyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor, sıfır faizli kredi kampanyalarının şartları neler ve son başvuru tarihleri ne zaman?
Akbank
Mobil şubeden Akbank’lı olanlar için hazırlanan fırsatta 6 ay vadeli 25 bin liraya kadar kredi, 3 ay vadeli 25 bin liraya kadar taksitli avans ile 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli artı para imkanı bulunuyor. Böylece Akbank yeni müşterilerine toplam 75 bin lira kredi sağlıyor. Ancak banka kaydının Akbank Mobil Şube üzerinden açılması gerekiyor. Kampanya 20 Kasım 2024 – 15 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli.
Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası’nın yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyasının tutarı 55 bin lira olarak belirlendi. İş Bankası’nın kampanyası 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30 bin liraya varan ek hesaptan oluşuyor. İş Bankası’nın koşulu da mobil uygulama üzerinden hesap açılması. Kampanya 01.12.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli.
TEB
TEB’in faizsiz kredi kampanyası 50 bin lira. 6 ay vadeli 25 liraya varan kredi ve 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avanstan oluşan kampanya 23.05.2024-31.12.2024 tarihleri arasında geçerli. TEB’in sıfır faizli kredi kampanyasından faydalanmak için mobil şubeden müşteri olmak gerekiyor.
Garanti BBVA
Garanti Bankası’nın sıfır faizli kredi kampanyası toplam 45 bin lira. 6 ay vadeli 20 bin lira kredi ile 3 ay badeli 25 bin lira taksitli nakit avanstan oluşan kampanya yeni müşterilere özel. Faizsiz kredi kampanyasından 1 – 15 Aralık tarihleri arasında geçerli. Mobil şubeden hesap açma şartı var.