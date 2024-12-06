Sıfır Faizli Kredi: Eşik aşıldı! 75 bin lira veren var... İşte banka banka faizsiz kredi kampanyası

Akbank Mobil şubeden Akbank’lı olanlar için hazırlanan fırsatta 6 ay vadeli 25 bin liraya kadar kredi, 3 ay vadeli 25 bin liraya kadar taksitli avans ile 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli artı para imkanı bulunuyor. Böylece Akbank yeni müşterilerine toplam 75 bin lira kredi sağlıyor. Ancak banka kaydının Akbank Mobil Şube üzerinden açılması gerekiyor. Kampanya 20 Kasım 2024 – 15 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli. 1 | 9

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası’nın yeni müşterilere özel sıfır faizli kredi kampanyasının tutarı 55 bin lira olarak belirlendi. İş Bankası’nın kampanyası 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30 bin liraya varan ek hesaptan oluşuyor. İş Bankası’nın koşulu da mobil uygulama üzerinden hesap açılması. Kampanya 01.12.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli. 2 | 9

TEB

TEB’in faizsiz kredi kampanyası 50 bin lira. 6 ay vadeli 25 liraya varan kredi ve 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avanstan oluşan kampanya 23.05.2024-31.12.2024 tarihleri arasında geçerli. TEB’in sıfır faizli kredi kampanyasından faydalanmak için mobil şubeden müşteri olmak gerekiyor. 3 | 9