SIFIR FAİZLİ KREDİ: Rakam 35 bin TL'ye çıktı, işte 0 faizli kredilerde son gelişme

QNB Finansbank yeni müşterilere özel 30 bin TL kredi açıyor. 3 ay vadeli 20 bin TL taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi şeklinde QNB Finansbank’tan 30 bin TL kullanabilirsiniz.

AKBANK

Akbank’ın yeni müşterilere özel taksitli nakit avans kampanyası 20 bin TL. Vade ise 3 ay. Sıfır faizli 20 bin TL’yi üç ayda ödeyebilecek durumunuz varsa Akbank sizin için iyi bir seçenecek olabilir.