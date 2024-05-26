SIFIR FAİZLİ KREDİ: Rakam 35 bin TL'ye çıktı, işte 0 faizli kredilerde son gelişme
SIFIR FAİZLİ KREDİ: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları da devam ediyor. Kredi faizlerinin oldukça yüksek seyrettiği bugünlerde ihtiyacınız çok yüksek değil ise 35 bin TL’ye kadar sıfır faizsiz kredi imkânı sunan bankalar dikkat çekiyor. İşte bankaların 0 faizli kredi kampanyalarında son durum...
İhtiyaç kredisi faizleri el yakarken bankaların sıfır faizli kredi kampanyaları 35 bin TL'ye kadar yükseldi.
Bankaların nakit avans ve kredi şeklinde kullandırdığı sıfır faiz kampanyalarında vade süresi maksimum 6 ay.
Bankaların 0 faizli kredileri kampanyalarında son durum şöyle:
QNB Finansbank
QNB Finansbank yeni müşterilere özel 30 bin TL kredi açıyor. 3 ay vadeli 20 bin TL taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi şeklinde QNB Finansbank’tan 30 bin TL kullanabilirsiniz.
AKBANK
Akbank’ın yeni müşterilere özel taksitli nakit avans kampanyası 20 bin TL. Vade ise 3 ay. Sıfır faizli 20 bin TL’yi üç ayda ödeyebilecek durumunuz varsa Akbank sizin için iyi bir seçenecek olabilir.