Sıfır otomobilde otomatik vitese rağbet: İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar…

Sürücülere verdiği rahatlık ve konforlu sürüş açısından otomatik vitesli araçlara ilgi her geçen sene artıyor. Son açıklanan verilere göre, otomatik vitesli araçlar hem sıfır hem ikinci elde pazara damga vurdu. Sıfır otomobil satışlarının yüzde 95’ini otomatik vitesli modeller oluştururken, manuel araçların payı yüzde 5’te kaldı. İkinci el piyasasında da otomatik vitesli otomobillerin çok daha hızlı alıcı bulduğu belirtiliyor. İşte en ucuz otomatik vitesli otomobiller…

Otomatik vitesli otomobiller, sundukları konfor ve ikinci el piyasasında hızlı satılma avantajı sayesinde sürücülerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, sıfır araç satışlarında otomatik vitesin yüzde 95 gibi bir üstünlük sağladığı görüldü. Peki, artan talep sonrası piyasada durum ne? En ucuzdan en pahalıya doğru sıraladık. İşte en ucuz otomatik vitesli otomobiller ve güncel fiyatları…

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1 milyon 203 bin lira

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1 milyon 260 bin lira

Citroen e-C3 – 1 milyon 375 bin lira

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1 milyon 495 bin lira

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT – 1 milyon 585 bin lira

Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto – 1 milyon 600 bin lira

BYD Dolphin 150 kW – 1 milyon 610 bin lira

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 – 1 milyon 648 bin lira

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – 1 milyon 649 bin 200 lira

Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR – 1 milyon 689 bin 900 lira

Honda Jazz Elegance – 1 milyon 730 bin lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1 milyon 750 bin lira

Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli – 1 milyon 780 bin lira

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit – 1 milyon 784 bin 800 lira

Togg T10X V1 – 1 milyon 862 bin lira

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna – 1 milyon 874 bin 300 lira

Peugeot E-208 – 1 milyon 922 bin lira

Chery Tiggo 7 Pro Max – 1 milyon 999 bin lira

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG – 2 milyon 130 bin lira

Jaecoo Revive – 2 milyon 170 bin lira

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale – 2 milyon 273 bin 468 lira

MG Yeni HS – 2 milyon 380 bin lira

Cupra Formentor – 2 milyon 571 bin lira

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic – 3 milyon 63 bin 320 lira

Mercedes A200 AMG – 3 milyon 170 bin lira

BMW 120 – 3 milyon 413 bin 900 lira

