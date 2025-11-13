Sıfır otomobilde otomatik vitese rağbet: İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar…
Sürücülere verdiği rahatlık ve konforlu sürüş açısından otomatik vitesli araçlara ilgi her geçen sene artıyor. Son açıklanan verilere göre, otomatik vitesli araçlar hem sıfır hem ikinci elde pazara damga vurdu. Sıfır otomobil satışlarının yüzde 95’ini otomatik vitesli modeller oluştururken, manuel araçların payı yüzde 5’te kaldı. İkinci el piyasasında da otomatik vitesli otomobillerin çok daha hızlı alıcı bulduğu belirtiliyor. İşte en ucuz otomatik vitesli otomobiller…
Otomatik vitesli otomobiller, sundukları konfor ve ikinci el piyasasında hızlı satılma avantajı sayesinde sürücülerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, sıfır araç satışlarında otomatik vitesin yüzde 95 gibi bir üstünlük sağladığı görüldü. Peki, artan talep sonrası piyasada durum ne? En ucuzdan en pahalıya doğru sıraladık. İşte en ucuz otomatik vitesli otomobiller ve güncel fiyatları…
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1 milyon 203 bin lira
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1 milyon 260 bin lira
Citroen e-C3 – 1 milyon 375 bin lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1 milyon 495 bin lira
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT – 1 milyon 585 bin lira
Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto – 1 milyon 600 bin lira
BYD Dolphin 150 kW – 1 milyon 610 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 – 1 milyon 648 bin lira
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – 1 milyon 649 bin 200 lira
Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR – 1 milyon 689 bin 900 lira
Honda Jazz Elegance – 1 milyon 730 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1 milyon 750 bin lira
Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli – 1 milyon 780 bin lira
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit – 1 milyon 784 bin 800 lira
Togg T10X V1 – 1 milyon 862 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna – 1 milyon 874 bin 300 lira
Peugeot E-208 – 1 milyon 922 bin lira
Chery Tiggo 7 Pro Max – 1 milyon 999 bin lira
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG – 2 milyon 130 bin lira
Jaecoo Revive – 2 milyon 170 bin lira
Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale – 2 milyon 273 bin 468 lira
MG Yeni HS – 2 milyon 380 bin lira
Cupra Formentor – 2 milyon 571 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic – 3 milyon 63 bin 320 lira
Mercedes A200 AMG – 3 milyon 170 bin lira
BMW 120 – 3 milyon 413 bin 900 lira