Sıfır otomobilde otomatik vitese rağbet: İşte en ucuz otomatik vitesli araçlar…

Otomatik vitesli otomobiller, sundukları konfor ve ikinci el piyasasında hızlı satılma avantajı sayesinde sürücülerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, sıfır araç satışlarında otomatik vitesin yüzde 95 gibi bir üstünlük sağladığı görüldü. Peki, artan talep sonrası piyasada durum ne? En ucuzdan en pahalıya doğru sıraladık. İşte en ucuz otomatik vitesli otomobiller ve güncel fiyatları…