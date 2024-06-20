Sıfır otomobilde son kampanyalar: 7 Temmuz öncesi marka marka listelendi
Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre modellerde güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçlar satılamayacak. Markalar da stokları eritme yarışında. Kampanyalarda, yüzde 40 ek vergiye maruz kalan Çinli markaların varlığı da dikkat çekiyor. İşte marka marka sıfır otomobilde son kampanyalar...
BYD
Haziran ayında 50 bin TL indirimle 1 milyon 640 bin TL anahtar teslim fiyatıyla sunulan Çinli markanın ATTO 3 modeli, aynı zamanda 300 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile alınabiliyor.
CITROEN
Fransız markanın kampanyası kapsamında C3 modeli 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi olanakları ile satışa sunuluyor.
C3 Aircross modeline, 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ise haziran ayında, 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.
C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 180 bin TL'ye varan kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.
Şehir içi mobilite aracı Ami'de de, 150 bin TL için 15 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya kredi kampanyasından faydalanmayan müşterilere 40 bin TL nakit indirim imkanı sağlanıyor.
Berlingo Kombi ise 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.
DS AUTOMOBILES
DS 7 modelleri, 900 bin TL’ye varan 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi ile Haziran ayı boyunca satışa sunuluyor.