Sıfır otomobilde son kampanyalar: 7 Temmuz öncesi marka marka listelendi

Haziran ayında 50 bin TL indirimle 1 milyon 640 bin TL anahtar teslim fiyatıyla sunulan Çinli markanın ATTO 3 modeli, aynı zamanda 300 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile alınabiliyor.

CITROEN

Fransız markanın kampanyası kapsamında C3 modeli 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi olanakları ile satışa sunuluyor.

C3 Aircross modeline, 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ise haziran ayında, 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.

C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 180 bin TL'ye varan kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor.