Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor
ABD'de son yılların en büyük sığır arzı daralması yaşanırken, yükselen dana eti fiyatları Teksas'ın simgesi haline gelen barbekü restoranlarını zor durumda bıraktı. Brisket (döş eti) fiyatlarındaki sert artış nedeniyle bazı işletmeler faaliyetlerine son verirken, uzmanlar yüksek et fiyatlarının en az 12-18 ay daha sürebileceği uyarısında bulunuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'nin Teksas eyaletinde dana eti fiyatlarındaki hızlı yükseliş, bölgenin köklü barbekü kültürünü tehdit etmeye başladı. Artan maliyetler nedeniyle birçok ünlü barbekü işletmesi kapılarını kapatırken, sektör temsilcileri önümüzdeki dönemde daha fazla işletmenin aynı kaderi yaşayabileceğini belirtiyor.
Sığır varlığı 1951'den bu yana en düşük seviyede
Uzmanlara göre ABD'deki sığır varlığı, 1951 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Bu düşüşte uzun yıllardır devam eden kuraklık, artan çiftçilik maliyetleri ve mera alanlarının yerleşim projelerine dönüşmesi etkili oldu.
Ülkedeki sığır otlatma alanlarının yaklaşık yüzde 60'ının kuraklık baskısı altında olduğu belirtilirken, yetiştiriciler doğal otlaklar yerine ek yem satın almak zorunda kalıyor. Bu durum da üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.
Dana eti fiyatları son 6 yılda sert yükseldi
Arzın azalması ve tüketicilerin proteine yönelik güçlü talebi nedeniyle dana eti fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. ABD'de dana etinin libre fiyatı 2020 yılında yaklaşık 5,75 dolar seviyesindeyken, 2026 itibarıyla 9,75 dolara yaklaştı.
Sektör temsilcileri, maliyetlerdeki bu artışın restoranların kâr marjlarını ciddi şekilde erittiğini ifade ediyor.
Ünlü barbekü restoranları birer birer kapanıyor
Artan et fiyatları nedeniyle Teksas'ın tanınmış barbekü işletmeleri faaliyetlerini durdurmaya başladı.
New Caney kentinde faaliyet gösteren Kirby's BBQ'nun sahibi Shawn Jones, özellikle brisket fiyatlarının "akıl almaz seviyelere" ulaştığını belirterek işletmesini kalıcı olarak kapatma kararı aldığını açıkladı. Jones, bir ailenin barbekü yemeği maliyetinin neredeyse 100 dolara çıktığını söyledi.
Kirby's BBQ'nun yanı sıra Brett's BBQ Shop ve Sabar Barbecue da yükselen et maliyetleri nedeniyle kapılarını kapatan işletmeler arasında yer aldı.
Restoranlar maliyetleri düşürmeye çalışıyor
Barbekü işletmeleri, artan maliyetlere karşı çözüm üretmek amacıyla hayvanın her bölümünü değerlendirmeye çalışıyor. Böylece israfı azaltarak kârlılığı korumayı hedefleyen işletmeler, buna rağmen tüketicilerin geleneksel brisket talebinden vazgeçmemesi nedeniyle zorlanıyor.
Teksas'ta barbekü kültürünün merkezinde yer alan brisket, müşterilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında geliyor. Bu nedenle işletmelerin menülerini farklı et türlerine yönlendirmesi kolay olmuyor.
Barbekü kültürü için endişe büyüyor
Uzmanlar, dana eti fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi halinde Teksas'taki barbekü kültürünün kalıcı değişimlerle karşı karşıya kalabileceği görüşünde. Analistler, sığır sürülerinin yeniden oluşturulmasının zaman alacağını ve hava koşullarına bağlı olarak yüksek et fiyatlarının en az 12 ila 18 ay daha sürebileceğini öngörüyor. Bu süreçte yeni restoran kapanışlarının yaşanabileceği ve Teksas'ın ünlü barbekü geleneğinin önemli ölçüde dönüşebileceği değerlendiriliyor.