Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor

Sığır varlığı 1951'den bu yana en düşük seviyede

Uzmanlara göre ABD'deki sığır varlığı, 1951 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Bu düşüşte uzun yıllardır devam eden kuraklık, artan çiftçilik maliyetleri ve mera alanlarının yerleşim projelerine dönüşmesi etkili oldu.