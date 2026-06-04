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Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor

ABD'de son yılların en büyük sığır arzı daralması yaşanırken, yükselen dana eti fiyatları Teksas'ın simgesi haline gelen barbekü restoranlarını zor durumda bıraktı. Brisket (döş eti) fiyatlarındaki sert artış nedeniyle bazı işletmeler faaliyetlerine son verirken, uzmanlar yüksek et fiyatlarının en az 12-18 ay daha sürebileceği uyarısında bulunuyor.

Mutluhan Yıldız
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Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor - Resim: 1

ABD'nin Teksas eyaletinde dana eti fiyatlarındaki hızlı yükseliş, bölgenin köklü barbekü kültürünü tehdit etmeye başladı. Artan maliyetler nedeniyle birçok ünlü barbekü işletmesi kapılarını kapatırken, sektör temsilcileri önümüzdeki dönemde daha fazla işletmenin aynı kaderi yaşayabileceğini belirtiyor.

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Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor - Resim: 2

Sığır varlığı 1951'den bu yana en düşük seviyede

Uzmanlara göre ABD'deki sığır varlığı, 1951 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Bu düşüşte uzun yıllardır devam eden kuraklık, artan çiftçilik maliyetleri ve mera alanlarının yerleşim projelerine dönüşmesi etkili oldu.

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Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor - Resim: 3

Ülkedeki sığır otlatma alanlarının yaklaşık yüzde 60'ının kuraklık baskısı altında olduğu belirtilirken, yetiştiriciler doğal otlaklar yerine ek yem satın almak zorunda kalıyor. Bu durum da üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

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Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor - Resim: 4

Dana eti fiyatları son 6 yılda sert yükseldi

Arzın azalması ve tüketicilerin proteine yönelik güçlü talebi nedeniyle dana eti fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. ABD'de dana etinin libre fiyatı 2020 yılında yaklaşık 5,75 dolar seviyesindeyken, 2026 itibarıyla 9,75 dolara yaklaştı.

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Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor - Resim: 5

Sektör temsilcileri, maliyetlerdeki bu artışın restoranların kâr marjlarını ciddi şekilde erittiğini ifade ediyor.

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Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor - Resim: 6

Ünlü barbekü restoranları birer birer kapanıyor

Artan et fiyatları nedeniyle Teksas'ın tanınmış barbekü işletmeleri faaliyetlerini durdurmaya başladı.

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Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor - Resim: 7

New Caney kentinde faaliyet gösteren Kirby's BBQ'nun sahibi Shawn Jones, özellikle brisket fiyatlarının "akıl almaz seviyelere" ulaştığını belirterek işletmesini kalıcı olarak kapatma kararı aldığını açıkladı. Jones, bir ailenin barbekü yemeği maliyetinin neredeyse 100 dolara çıktığını söyledi.

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Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor - Resim: 8

Kirby's BBQ'nun yanı sıra Brett's BBQ Shop ve Sabar Barbecue da yükselen et maliyetleri nedeniyle kapılarını kapatan işletmeler arasında yer aldı.

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Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor - Resim: 9

Restoranlar maliyetleri düşürmeye çalışıyor

Barbekü işletmeleri, artan maliyetlere karşı çözüm üretmek amacıyla hayvanın her bölümünü değerlendirmeye çalışıyor. Böylece israfı azaltarak kârlılığı korumayı hedefleyen işletmeler, buna rağmen tüketicilerin geleneksel brisket talebinden vazgeçmemesi nedeniyle zorlanıyor.

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Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor - Resim: 10

Teksas'ta barbekü kültürünün merkezinde yer alan brisket, müşterilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında geliyor. Bu nedenle işletmelerin menülerini farklı et türlerine yönlendirmesi kolay olmuyor.

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Sığır eti krizi: Ünlü et restoranları bir bir kapanıyor - Resim: 11

Barbekü kültürü için endişe büyüyor

Uzmanlar, dana eti fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi halinde Teksas'taki barbekü kültürünün kalıcı değişimlerle karşı karşıya kalabileceği görüşünde. Analistler, sığır sürülerinin yeniden oluşturulmasının zaman alacağını ve hava koşullarına bağlı olarak yüksek et fiyatlarının en az 12 ila 18 ay daha sürebileceğini öngörüyor. Bu süreçte yeni restoran kapanışlarının yaşanabileceği ve Teksas'ın ünlü barbekü geleneğinin önemli ölçüde dönüşebileceği değerlendiriliyor.

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