Şişecam, Tofaş, Turkcell... Borsadaki şirketler 2025 temettü takvimini açıkladı!
Borsa İstanbul'da işlem gören dev şirketler 2024'deki kârlarının belli olmasının ardından temettü dağıtımına başlıyor. Şirketler peş peşe kar dağıtım kararı alırken, Şişecam, Tofaş ve Turkcell'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şirket yüksek nakit kar payı ile yatırımcıların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.
Yatırımcılar 2025 yılında temettü ödemelerini merakla takip ederken, Borsa İstanbul’daki temettü takvimi de netleşmeye başladı.
2024 yılı finansal raporlarının tamamlanmasının ardından birçok şirket yatırımcısına nakit kar payı dağıtacağını açıkladı. Bu yılın dikkat çeken temettü kararları Şişecam, Tofaş ve Turkcell'den geldi.
Küresel faaliyetlerini sürdüren Şişecam, 2024 yılında 5 milyar TL net kâr açıkladı. Geçtiğimiz yıla göre kârında yüzde 80 daralma yaşayan şirket, pay başına net 0,55 TL temettü ödemesini 6 Haziran 2025'te gerçekleştirecek.
Türkiye’nin otomotiv devi Tofaş ise yüksek temettü rakamıyla yatırımcıların radarına girdi. Tofaş, 2024 yılı kârından pay başına 10,2 TL nakit kar payı dağıtacak. Ödeme tarihi ise 7 Nisan 2025 olarak açıklandı.