Smart otomobiline yerleştirdiği fırınla ayda 12 bin dolar kazanıyor
Kendi işini kurmak isteyen 38 yaşındaki Porto Riko'lu aşçı Bradley Alvelo sıra dışı bir girişime imza attı. Küçücük bir Smart otomobil alan Alvelo, otomobilin bagajına yerleştirdiği fırınla pizza pişirmeye başladı. Pizzalarını New York sokaklarında 16-20 dolara satan girişimci, smart otomobilde kurduğu işle ayda 12 bin dolarlık kazanca ulaştı.
Kariyerine lise yıllarında bir restoranın mutfağında patates soyarak başlayan Bradley Alvelo, uzun yıllar profesyonel mutfaklarda çalıştıktan sonra kurumsal yemek sektörüne geçti.
Dev kurumların mutfaklarında geçen yılların ardından, insanlarla arasındaki bağın kaybolduğunu hissetmeye başlayan Alvelo, kendi işini kurmaya karar verdi.
Yüksek dükkan kiralarının ve pahalı ekipmanların gölgesinde zorlu bir arayışa giren 38 aşçının aklına smart otomobilin içinde pizza pişirme fikri geldi.
Smart otomobile iki pizza fırını yerleştirdi
Bir smart otomobil alan Alvelo, aracın bagaj bölümüne jeneratörle çalışan iki pizza fırını yerleştirerek pizza pişirmeye başladı. Böylece “Pizza Pod” adını verdiği kendi işletmesini kurmuş oldu.
Otomobiliyle kahve dükkanlarının, şarap barlarının ve bira üretim tesislerinin önünde satış yapan Alvelo, sokak festivalleri ile özel ve kurumsal etkinliklere de katılıyor.
Hamurlarını ticari bir mutfakta hazırlayan Alvelo, 72 saat mayalanmaya bırakıyor. Ardından malzemeleri otomobile yükleyerek pizzaları müşterilerin gözü önünde hazırlıyor.
Pizzaları 16 ila 20 dolara satıyor
30 santimetrelik pizzaların fiyatı 16 ila 20 dolar arasında değişirken menüde peynirli ve mantarlı seçeneklerden burratalı, jambon ve acı ballı pizzalara kadar farklı çeşitler bulunuyor. Küçük otomobilin kendisi müşterilerin dikkatini çekse de Alvelo, pizzaları ile akılda kalmak istiyor.
Aylık satış 12 bin dolara ulaştı
Pizza Pod'un satış rakamları da küçücük bir smart araçta başlayan işin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Alvelo'nun verdiği bilgilere göre işletme, mart ayından bu yana sadece kartlı ödemelerde yaklaşık 24 bin dolar satış gerçekleştirdi. Nakit ödemeler toplam satışların yüzde 65'ini oluştururken aylık ortalama satış 12 bin dolar oldu.
İşletmenin büyümesinde müşterilerin sosyal medyada paylaştığı videolar ve tavsiyeler de etkili oldu. Pizza Pod zamanla özel etkinliklerden ve şirketlerden catering teklifleri almaya başladı.
Tek işletmede birçok işi yapıyor
Alvelo kendi işletmesinde aşçılığın yanında kuryelik, bulaşıkçılık, tamirat, satış, muhasebe ve sosyal medya yönetimi yapsa da buna rağmen yıllarca başkalarının işletmelerinde çalıştıktan sonra kendi işletmesini yönetmenin farklı bir duygu verdiğini söylüyor.
Kendi deneyimine işaret eden Alvelo bir işe başlamak için kusursuz bir dükkana veya sınırsız sermayeye sahip olmak gerekmediğini belirtirken, kendi başlangıç noktasısının Smart bir otomobil ve pizza fırını olduğunu hatırlatıyor