Sofraya gelmesi 3 yılı alıyor: Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor

Komşu ülkelere ihracat hedefi

Ürünün Türkiye’nin farklı illerine gönderildiğini ifade eden Vardas, Yunanistan ve Bulgaristan’a da sevkiyat yapmayı amaçladıklarını belirtti. Genç üreticilere tohum, bilgi ve üretim desteği sunabileceklerini dile getiren Vardas, ekim ve paketleme çalışmalarında makineleşmeye geçtiklerini kaydetti.

"Türkiye'deki birçok ile, aracılara veya açık tarla yeşil soğan üreticilerine gönderiyoruz. Hedefimiz şimdi Yunanistan, Bulgaristan oralara da ürün göndermek. Üretmek isteyen, bu işi yapmak isteyen tüm gençlere, özellikle çiftçilere tohum desteğimiz, bilgi desteğimiz, üretim desteğimiz olur. Görüyorsunuz ekimi modernize ettik, makineyle çalışıyoruz. Bir kadının günlük yapabileceği kolaylığı biz bir kadının günlük 2 bin kilogram soğan paketleyebilecek durumuna getirdik. İyi mal olsun yeter ki satılır."

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise Tekirdağ soğanının sulama gerektirmeden yetişebilen, dayanıklılığı yüksek özel bir çeşit olduğuna dikkat çekti.

Aksoy, "Bizim ilimizde Tekirdağ soğanı sulanmıyor. Tekirdağ soğanı çok dayanıklı, özel bir soğan çeşididir. Kıraç ve susuz arazilerde yetişebilmesi, ürünün dayanıklılığını ve depolama süresini artıran önemli özelliklerinden bir tanesidir" dedi.