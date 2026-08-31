Sofraya gelmesi 3 yılı alıyor: Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor
Tekirdağ’da coğrafi işaretle tescillenen soğan, kara tohumdan arpacığa uzanan üç yıllık üretim sürecinin ardından hasat ediliyor. Kıraç arazilerde sulama yapılmadan yetişen ürün; aroması, uzun süre depolanabilmesi ve yeşil soğan üretiminde anaç olarak kullanılmasıyla birçok ile sevk ediliyor.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentteki tarımsal ürünlerin hasat süreçlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Süleymanpaşa’nın Köseilyas Mahallesi’nde coğrafi işaretli Tekirdağ soğanı yetiştiren üretici ve tedarikçi Sacit Vardas’la bir araya geldi. Ziyarette hasat ve ürünün depolama süreçleri değerlendirildi.
Üç yıllık üretim süreci
Tekirdağ soğanının coğrafi işaretle birlikte Türkiye çapında daha bilinir bir ürün haline geldiğini söyleyen Vardas, üretimin üç yıllık bir döngüyle gerçekleştirildiğini anlattı.
Vardas, "Yaptığımız iş soğan ama Tekirdağ soğanı. Yani geçen yıllarda aldığımız coğrafi işaretle artık Türkiye'nin duyması gereken bir marka olma yolunda giden üründür. Bizim soğanımızın bir özelliği üretim şeklidir. Bu 3 yıllık bir döngüde üretilen bir soğandır. İlk yıl kara tohum, ikinci yıl arpacık, üçüncü yılda normal baş soğan olarak üretimimiz var. Tekirdağ soğanı iyi bir soğan. Kaliteli, restoran, köfteci, börekçi, yemekhanelerin kullandığı en aromatik, Brix olarak en güçlü ve lezzetli bir soğandır. Tekirdağ soğanı aynı zamanda yeşil soğan anacı olarak da kullanılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı şu an Türkiye'nin yeşil soğan üreten tüm illerine bu soğandan sevk edilmektedir" dedi.
Üretimin aileden gelen bir meslek olduğunu belirten Vardas, ürünün uluslararası pazara açılmasını hedeflediklerini kaydetti.
"Biz üretici olarak dededen kalma bir iş, babalar devam etti, sıra bayrak bize geldi. Biz de çocuklara artık. Bu süreci tamamladık, sonunda coğrafi işareti aldık. Türkiye'nin bu işle uğraşan bütün illeri bizi biliyor ama bizim hedefimiz dünya. Dünya bu kalitedeki malları daha fazla tercih ediyor. Tekirdağ soğanı olmazsa köfte olmaz, yemek olmaz, börek olmaz. İşin gerçeği bu. Şu an durumlar iyi, üretim güzel, sevkiyatlar güzel. Çok şükür işimiz iyi" diye konuştu.
Depoda 9 aya kadar dayanıyor
Vardas, üretimde önce kara tohumun elde edildiğini, sonraki aşamada arpacık üretimi yapıldığını, baş soğanın ise üçüncü yılda yetiştirildiğini aktardı. Tekirdağ soğanının kıraç ve susuz arazilerde yetişmesi sayesinde sert, etli ve dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.
"Üç aşamada yetişiyor. İlk aşama kara tohum dediğimiz olay. Soğan anacı ektiğimiz zaman kara tohum elde ediyoruz. Onu depoluyoruz, bir yıl sonra ektiğimiz zaman bu sefer kıska dediğimiz, arpacık dediğimiz olay gerçekleşiyor. Arpacık da yaklaşık 7-8 ay depolandıktan sonra bir yıl sonraki süreçte soğan olması için toprağa ekiliyor. Soğanımız olduktan sonra bunu depolama aşaması geliyor. Tekirdağ soğanı dayanıklı bir soğan. Yaklaşık 8 ay, 9 ay depolama şansı var. Bu özelliği de kıraç ve susuz arazide yetiştirildiğinden dolayı soğan etli ve sert oluyor, kendini de koruyor" ifadelerini kullandı.
Tekirdağ soğanının yeşil soğan yetiştiriciliğinde anaç olarak kullanılmasının, sahip olduğu göz sayısından kaynaklandığını belirten Vardas, şunları söyledi:
"Soğanlarımızı yeşil üretimde kullanılmasındaki amaçlardan bir tanesi de içindeki göz olayı. Bak bunda 1, 2, 3, 4 tane ayrı göz var. Sen normal soğanı ektiğin zaman tek göz alırsın. Bunu ektiğin zaman en az 3-4 göz yeşil soğan alırsın. Bu özelliğinden dolayı en güzel anaç olarak tercih edilmekte" dedi.
Komşu ülkelere ihracat hedefi
Ürünün Türkiye’nin farklı illerine gönderildiğini ifade eden Vardas, Yunanistan ve Bulgaristan’a da sevkiyat yapmayı amaçladıklarını belirtti. Genç üreticilere tohum, bilgi ve üretim desteği sunabileceklerini dile getiren Vardas, ekim ve paketleme çalışmalarında makineleşmeye geçtiklerini kaydetti.
"Türkiye'deki birçok ile, aracılara veya açık tarla yeşil soğan üreticilerine gönderiyoruz. Hedefimiz şimdi Yunanistan, Bulgaristan oralara da ürün göndermek. Üretmek isteyen, bu işi yapmak isteyen tüm gençlere, özellikle çiftçilere tohum desteğimiz, bilgi desteğimiz, üretim desteğimiz olur. Görüyorsunuz ekimi modernize ettik, makineyle çalışıyoruz. Bir kadının günlük yapabileceği kolaylığı biz bir kadının günlük 2 bin kilogram soğan paketleyebilecek durumuna getirdik. İyi mal olsun yeter ki satılır."
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise Tekirdağ soğanının sulama gerektirmeden yetişebilen, dayanıklılığı yüksek özel bir çeşit olduğuna dikkat çekti.
Aksoy, "Bizim ilimizde Tekirdağ soğanı sulanmıyor. Tekirdağ soğanı çok dayanıklı, özel bir soğan çeşididir. Kıraç ve susuz arazilerde yetişebilmesi, ürünün dayanıklılığını ve depolama süresini artıran önemli özelliklerinden bir tanesidir" dedi.
5 bin 700 tonluk üretim bekleniyor
Aksoy, verimin toprağın yapısı ve organik madde miktarına göre değiştiğini, dekarda ortalama bin 250 ile 2 bin 500 kilogram arasında ürün alındığını söyledi. Tekirdağ’da bu yıl yaklaşık 4 bin 400 dekar alanda yapılan ekimden 5 bin 700 ton civarında soğan hasadı bekleniyor.
Aksoy, "Dekara ortalama verimimiz bin 250 kilogram ile 2 bin 500 kilogram arasında değişiyor. Bu verim, toprağın yapısına ve organik madde durumuna göre farklılık gösterebiliyor. 2026 yılında Tekirdağ genelinde yaklaşık 4 bin 400 dekar alanda soğan ekimi gerçekleştirildi. Bu alanlardan yaklaşık 5 bin 700 ton ürün elde edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Aksoy, müdürlük ekiplerinin üretimin her aşamasında olduğu gibi hasat döneminde de sahada bulunduğunu, kalite ve hasat çalışmalarını üreticilerle birlikte takip ettiklerini ifade etti.