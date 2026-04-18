Sokak lezzetinden burger zincirine uzanmıştı: Fast food devine kayyum atandı
Artan enerji ve işletme maliyetleri nedeniyle finansal sıkıntıya giren Londra merkezli burger zinciri MEATliquor, şubelerinin büyük kısmını kapattıktan sonra kayyum yönetimine devredildi. Ünlü markadan geriye yalnızca üç şube kaldı.
İngiltere’de fast food sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Londra merkezli burger zinciri MEATliquor, şubelerinin büyük bölümünü kapattıktan sonra kayyum yönetimine devredildi.
Maliyetler zinciri vurdu
Artan enerji fiyatları, kira giderleri ve hammadde maliyetleri, bir dönem “kült marka” olarak anılan MEATliquor’u zor durumda bıraktı. Şirket, geçtiğimiz ay Londra’daki 8 şubesinin 5’ini kapatma kararı alırken, geriye yalnızca 3 nokta kaldı.
Kurucudan dikkat çeken açıklama
Markanın kurucularından Scott Collins, mali baskılara dikkat çekerek, “KDV, kira, et ve enerji maliyetlerinin üzerine jeopolitik gelişmeler ve grevler eklendi. Sektörde birçok işletme benzer durumda” ifadelerini kullandı.
Sokak lezzetinden zincire uzanan yol
2009 yılında bir burger aracı olarak kurulan MEATliquor, kısa sürede büyüyerek uluslararası bir zincire dönüştü. En parlak döneminde 13 şubeye ulaşan marka, bugün ayakta kalma mücadelesi veriyor.
Sektörde kriz derinleşiyor
MEATliquor’daki gelişmeler, sektördeki daralmanın tek örneği değil. Bir diğer popüler zincir Patty&Bun da şubelerinin büyük bölümünü kapatma kararı aldı.
Öte yandan Five Guys’ın Avrupa operasyonlarında zarar artarken, yüksek fiyat politikası tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Pandemi sonrası toparlanma zorlaştı
Burger sektöründe yaşanan finansal sıkıntılar, pandemi sonrası toparlanmanın beklendiği kadar güçlü olmadığını ortaya koydu. Daha önce birçok şubesini kapatan GBK gibi markalar da benzer süreçlerden geçti.