Son 40 yılın getirileri incelendi... İşte kriz döneminde zengin eden iki yatırım aracı!

11 Eylül saldırısı

Küresel piyasalar, finansal çerçevede olmayan ancak sonuçları itibariyle piyasalara yansıyan krizlerle de karşılaştı. Terör saldırıları bu anlamda başı çekerken, ABD'de 11 Eylül 2001'de dünya tarihinin en sarsıcı terör saldırılarından biri gerçekleşti.

Terör örgütü El-Kaide mensupları kaçırdıkları yolcu uçağıyla New York'taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine intihar saldırısı düzenledi. Saldırı sonrasında "İkiz Kuleler" birkaç saat içinde çökerken, yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti ve dünya ekonomisinin merkezi kabul edilen New York finans bölgesi büyük bir şok yaşadı.

ABD borsaları saldırıların ardından 4 gün kapalı kaldı. Açıldığında ise sert satış dalgası yaşandı. Havacılık, turizm ve sigorta sektörleri ağır darbe aldı. Altının ons fiyatı ise bir yıl içinde yüzde 14 değer kazanarak 317 dolara çıktı.

11 Eylül saldırısı jeopolitik risklerin küresel ekonomiyi nasıl sarsabileceğini gösteren bir dönüm noktası oldu.