Son Dakika: Borsada ağustos raporu! Yabancının en çok alım satım yaptığı hisseler belli oldu
Son Dakika Haberi: Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Yıldız ve Ana Pazar'da ağustosta net 591,9 milyon dolarlık satım yaptı. Yabancı yatırımcıların bu dönemde en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Ağustosta yabancının en çok alım yaptığı hisse 92 milyon dolarla THY oldu. Yabancı yatırımcının ağustosta en çok satış yaptığı hisse ise 154,4 milyon dolarla İş Bankası oldu. İşte Borsa İstanbul'da ağustos ayı raporu...
İş Bankası
Yabancı yatırımcıların ağustosta nette en çok satım yaptığı hisse 154,4 milyon dolarla İş Bankası oldu.
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Sabancı Holding
İş Bankası'nı 101,2 milyon dolarlık satışla Sabancı Holding izledi
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Koç Holding
Koç Holding hisselerinde ise 95,4 milyon dolarlık satış yapıldı.
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Yapı Kredi
Yapı Kredi hisselerindeki satıl 78,4 milyon doları buldu.
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