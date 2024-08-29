Son Dakika: Hanehalkı Enflasyon Beklentisi: Ağustos sonuçları geldi, işte son durum...

Nisan 2024’ten itibaren yayımlanmaya başlayan Türkiye HaneHalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin (TEBA) ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre; Hanehalkının Ağustos 2024 itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi yüzde 113 olarak belirlendi. Bu oran Temmuz ayı sonuçlarında da yüzde 113 çıkmıştı.

Hanehalkının yıl sonu enflasyon beklentisi ise bir önceki aya göre 3 puan yükselerek yüzde 96 oldu. Temmuz ayında bu oran yüzde 93’tü.

Hanehalkının Ağustos 2025’e yönelik 12 aylık enflasyon beklentisi ise 1 puan artışla yüzde 101 oldu. Temmuz ayında bu oran yüzde 100’dü.