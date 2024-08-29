Son Dakika: Hanehalkı Enflasyon Beklentisi: Ağustos sonuçları geldi, işte son durum...
Son Dakika Haberi: Koç Üniversitesi ile Konda Araştıma ve Danışmanlık şirketinin gerçekleştirdiği Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin (TEBA) ağustos ayı sonuçları açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon beklentisi yüzde 113 oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 96 olarak tespit edilirken, Ağustos 2025’e kadar olan 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi ise yüzde 101 olarak belirlendi. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Yılmaz, ağustos ayı Hanehalkı Enflasyon Beklenti anketinin sonuçlarını değerlendirdi.
Nisan 2024’ten itibaren yayımlanmaya başlayan Türkiye HaneHalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin (TEBA) ağustos ayı sonuçları açıklandı.
Buna göre; Hanehalkının Ağustos 2024 itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi yüzde 113 olarak belirlendi. Bu oran Temmuz ayı sonuçlarında da yüzde 113 çıkmıştı.
Hanehalkının yıl sonu enflasyon beklentisi ise bir önceki aya göre 3 puan yükselerek yüzde 96 oldu. Temmuz ayında bu oran yüzde 93’tü.
Hanehalkının Ağustos 2025’e yönelik 12 aylık enflasyon beklentisi ise 1 puan artışla yüzde 101 oldu. Temmuz ayında bu oran yüzde 100’dü.
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve eski ABD Merkez Bankası (FED) Ekonomisti Prof. Dr. Selva Demiralp, X (Twitter) hesabından ağustos ayı Hanehalkı Enflasyon Beklenti anketinin sonuçlarını değerlendirdi.
Prof. Dr. Demiralap, “12 ay ileriye dönük beklentilerdeki değişim, TCMB'nin Ağustos ayında yayımladığı sektörel enflasyon beklentileri anketiyle uyumludur. TCMB anketinde de hanehalkı beklentilerinde son iki ayda benzer bir artış gözlemlenmiştir. Ancak, TEBA anketindeki beklenti seviyesi daha yüksek kalmaktadır” ifadesini kullandı.
Bir önceki aya kıyasla manşet enflasyonda 10 puanlık düşüşe rağmen bunun enflasyon beklentilerine neden yansımadığını açıklayan Selva Demiralp, “Verilen cevaplarda baz etkisi kaynaklı etkilerden ziyade aylık enflasyon trendinin ve hissedilen enflasyonun daha baskın olduğunu düşündürüyor” ifadesini kullandı.