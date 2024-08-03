Son veriler açıklandı: Yılın ilk 7 ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu Otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuz ayında da geriledi. Temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 16,4 azalarak 73 bin 396 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,2 gerileyerek 20 bin 641 adede düştü. Temmuz ayında en çok satılan elektrikli satan marka Togg oldu. Yılın ilk 7 ayında en çok satan 10 otomobil markası da belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, temmuz ayında toplam pazar bir önceki yıla göre yüzde 17.5 azalarak 94 bin 37 adet oldu. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 16 azalarak 73 bin 396 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı yüzde 22 azalarak 20 bin 641 adet oldu. Temmuz ayındaki daralmaya rağmen 94 bin adetlik toplam satış 10 yıllık ortalamaların yüzde 43 üzerinde gerçekleşti. İlk 7 aylık satışlar ise 672 bin adedi aşarak Ocak-Temmuz dönemleri içerisinde tarihi rekor seviyesine ulaştı. 1 | 6

ODMD verilerine göre, Ocak-Temmuz 2024’te toplam satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.1 artarak 672 bin 18 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 3.4 oranında artarak 536 bin 351 adet, hafif ticari araç satıları ise yüzde 11.1 azalarak 135 bin 667 adet oldu. 2 | 6

Yılık ilk 7 aylık döneminde pazarın yüzde 87.3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Ocak-Temmuz 2024 döneminde benzinli otomobil satışları 349 bin adetle pazardan yüzde 65 pay alırken, hibrit otomobil satışları 79 bin adetle yüzde 15 pay, dizel otomobil satışları 58 bin adetle pazardan yüzde 11 pay aldı. 3 | 6