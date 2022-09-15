Sosyal konut taksitlerine yılda iki zam mı yapılacak? Sosyal Konut başvurularına yoğun ilgi sürerken, 2 günde başvuru sayısı 1.5 milyonu aştı. 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yerinin yapılacağı projeye ilişkin en çok merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunabilmek için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek ve hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak. 1 | 12

Başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek. Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak. Genel başvuru şartları haricinde başvuru koşullarına uygunluk için merak edilenleri 10 soruda derledi. 2 | 12

1- Eşim 5 sene önce TOKİ'ye başvurdu ve ev alma hakkı kazandı. Sonra borcumuzu ödeyemediğimiz için evi TOKİ'ye devrettik. Bu kampanyaya başvuru hakkım var mı? Daha önce TOKİ'nin kampanyalarından ev hakkı kazanıldığı için, satılsa ve devredilse dahi, bu sosyal konut projesine başvurulamıyor. 3 | 12