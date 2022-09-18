Sosyal konuta geliri olmayan başvurabilir mi?

250 bin konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, her iki eşin de başvuru yapması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.

Soru: Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak?

Başvurucunun, gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekecek. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacak.

Soru: Adına kayıtlı 'yapı kullanım belgesi' olanlar projelere başvurabilir mi?

Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranacak. Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor.