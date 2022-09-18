Sosyal konuta geliri olmayan başvurabilir mi?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ), "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verildi. İşte projeye ilişkin merak edilen soru ve cevaplar...
Soru: Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?
Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek 'Konut Belirleme Kurası' ile belirlenecek.
Soru: 250.000 Konut Projesinde hane halkından farklı kişiler iki ayrı farklı projeye başvuru yapabilir mi?
250 bin konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, her iki eşin de başvuru yapması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.
Soru: Hane halkındaki farklı kişiler, kişi, eşi ve velayet altındaki çocuğu hariç, dede, 18 yaş üstü çocuklar da projelere başvuru yapabilir mi?
Evet. Başvurabilir.
Soru: Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı var mıdır?
Sadece bu kategoride yaş sınırı yok.
Soru: Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak?
Başvurucunun, gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekecek. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacak.
Soru: Adına kayıtlı 'yapı kullanım belgesi' olanlar projelere başvurabilir mi?
Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranacak. Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor.