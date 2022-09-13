Sosyal konutlar 608 bin liradan başlıyor: Kimler başvurabilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen TOKİ’nin yeni sosyal konut, arsa ve işyeri projesinin temel unsurlarını açıkladı. Proje kapsamında 2+1 evler 608 bin liradan, 3+1 evler 850 bin liradan satılacak. Burada TOKİ maliyetler üzerinden yüzde 40 indirim uygulayacak. (ANKARA/DÜNYA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her yerinde, yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecinin başladığını duyurdu.
İşte projenin detayları:
- 422 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını öngörüyoruz. Halihazırda süre gelen kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sunacaktır.
- Bu kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak.
- 250’den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak.
- Tüm bunların yanında sosyal konutlarımız, güvenli işyerlerimiz bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecektir. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde insanımızı, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşımış olacağız.
KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?
Gençler %20 - 50 bin konut
Emekliler %20 – 50 bin konut
Şehit yakınları-gaziler %5 - 12 bin 500 konut
Engelliler %5 - 12 bin 500 konut
Diğer vatandaşlarımız %50
HANGİ ŞEHİRDE KAÇ EV YAPILACAK?
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut 50 bin ile İstanbul’a yapılacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.