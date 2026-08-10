Sosyal medyada yeni para trendi: Gençler arasında hızla yayılıyor

Kredi kartı borçları 1,14 trilyon dolara çıktı

Bu akımın yükselişinde alım gücündeki düşüş ve hayat pahalılığı da etkili oldu. TransUnion verilerine göre ABD'deki kredi kartı bakiyeleri yıllık yüzde 4,4 artarak 1,14 trilyon dolara ulaşırken kişi başına ortalama kredi kartı bakiyesi ise yüzde 2,1 artışla 6 bin 610 dolara çıktı.