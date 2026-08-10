Sosyal medyada yeni para trendi: Gençler arasında hızla yayılıyor
Sosyal medyada yıllardır daha fazla harcamayı teşvik eden trendlerin karşısına bu kez tasarruf çıktı. Özellikle Z kuşağı arasında yayılan ve aşırı tutumluluk halini anlatan 'Moneymaxxing', gereksiz harcamaları kısmaktan borçları azaltmaya kadar günlük para alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor.
Artan yaşam maliyetleri ve büyüyen kredi kartı borçları, özellikle gençleri harcama alışkanlıklarını değiştirmeye zorluypr. Sosyal medyada hızla yayılan "moneymaxxing" akımı, gereksiz harcamaları azaltıp elde kalan parayı da daha verimli kullanmayı hedefliyor.
Bu yeni yaklaşım, günlük harcamaları gözden geçirmek, kredi kartı ve ödül puanlarından yararlanmak, borçları azaltmak ve tasarrufları yüksek getirili hesaplarda değerlendirmek üzerine kurulu.
Finans uzmanları, akımın klasik tasarruf anlayışından farklı olarak "daha az harcamayı" değil, mevcut geliri mümkün olduğunca verimli kullanmayı öne çıkardığını belirtiyor.
Kredi kartı borçları 1,14 trilyon dolara çıktı
Bu akımın yükselişinde alım gücündeki düşüş ve hayat pahalılığı da etkili oldu. TransUnion verilerine göre ABD'deki kredi kartı bakiyeleri yıllık yüzde 4,4 artarak 1,14 trilyon dolara ulaşırken kişi başına ortalama kredi kartı bakiyesi ise yüzde 2,1 artışla 6 bin 610 dolara çıktı.
Gençlerin finansal bağımsızlık kazanması giderek zorlaşırken Northwestern Mutual'ın 2026 araştırmasına göre Z kuşağının yüzde 72'si, Y kuşağının ise yarısından fazlası ebeveynlerinden maddi destek alıyor. Genç yetişkinler finansal bağımsızlığa ortalama 37 yaşında ulaşabileceklerini düşünüyor.
"Tutumluluk yeniden moda oldu"
Finans uzmanlarına göre 'moneymaxxing'in sosyal medyadaki birçok kısa ömürlü trendden ayrıldığı nokta, günlük ve sürdürülebilir alışkanlıklara dayanması. Yaklaşımın ilk adımı gelir ve giderleri net biçimde ortaya koymak. Ardından gereksiz harcamaların belirlenmesi, borçların azaltılması ve tasarruf hedeflerinin oluşturulması öneriliyor.
Tasarruf hesabına düzenli para aktarılması veya borçlara otomatik ödeme yapılması gibi işlemlerin otomatik hale getirilmesi de yöntemin önemli parçaları arasında yer alıyor. Yapay zeka destekli bütçeleme araçları ise harcama alışkanlıklarını analiz etmek ve tasarruf edilebilecek alanları belirlemek amacıyla giderek daha fazla kullanılıyor.
Sosyal medyada tüketimin karşısına tasarruf çıktı
Uzun süredir alışveriş ve tüketim trendlerinin öne çıktığı sosyal medyada tutumluluk akımının yayılması, özellikle gençlerin paraya yaklaşımındaki değişimi de gösteriyor. Yüksek yaşam maliyetleri ve borçluluğun devam etmesi halinde tasarrufu ve finansal disiplini öne çıkaran bu eğilimin kalıcı olabileceği düşünülüyor.