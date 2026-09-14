SPK düzenlemesi sonrası tablo değişti: Çoğu şirketin halka açıklığı geriledi

Geri alınan paylar, yönetici payları ve yüzde 10 ve üzeri ortakların payları gibi kapsam dışında tutulan hisselerin yanı sıra, belirli fonlar ve halka açık şirketler üzerinden oluşan dolaylı sahipliklerin de hesaplamada dikkate alınması kararlaştırılmıştı.