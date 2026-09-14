SPK düzenlemesi sonrası tablo değişti: Çoğu şirketin halka açıklığı geriledi
SPK'nın fiili dolaşımdaki payların hesaplanmasına ilişkin düzenlemesinin ardından, Borsa İstanbul'daki şirketlerin oranlarında dikkat çeken değişimler yaşandı. MKK'nın 14 Eylül'de yayımlamaya başladığı veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 247 şirketin fiili dolaşım oranı bir günde geriledi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni hesaplama düzenlemesinin ardından, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin fiili dolaşım oranları güncellendi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, 247 şirketin oranında bir günde düşüş yaşandığını gösterdi.
MKK, yeni esaslara göre hesapladığı oranları 14 Eylül itibarıyla yayımlamaya başladı.
Güncellenen verilerde 343 şirketin fiili dolaşım oranı aynı kalırken, 40 hissede sınırlı yükseliş görüldü.
Oranları etkileyen başka işlemler de var
Analistler, verilerdeki tüm değişimlerin yalnızca yeni hesaplama yöntemine bağlanamayacağını belirtiyor.
Şirketlerin hisse geri alımları ve nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdikleri satışlar gibi işlemler de fiili dolaşım oranlarını etkileyebiliyor.
Bununla birlikte, oranlardaki büyük değişimlerin ağırlıklı olarak yeni düzenlemeden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
SPK hangi değişiklikleri yapmıştı?
SPK, 8 Eylül'de yayımladığı ilke kararlarıyla pay sahipliği bildirimlerinde alt sınırı yüzde 3 olarak belirlemiş, fiili dolaşımdaki payların hesaplanma esaslarını yeniden düzenlemişti.
Geri alınan paylar, yönetici payları ve yüzde 10 ve üzeri ortakların payları gibi kapsam dışında tutulan hisselerin yanı sıra, belirli fonlar ve halka açık şirketler üzerinden oluşan dolaylı sahipliklerin de hesaplamada dikkate alınması kararlaştırılmıştı.
MKK'ya ise fiili dolaşım verilerini günlük hesaplayarak kamuya açıklama görevi verilmişti.