SSK, Bağkur, Emekli Sandığı: Emekli ne kadar zam alacak? (En düşük emekli maaşı Temmuz 2024) Türkiye’de ana gündem dün şekillenen altı aylık enflasyon (yüzde 24,73) ile birlikte maaş zamlarına döndü. Milyonlarca SSK (4a), Bağkur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklisi temmuzda alacağı zamlı maaşı merak ediyor. “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak” sorusu da öne çıkıyor. Memurlar da maaş zamlarını araştırıyor. Dul ve yetim maaşları da artacak. İŞTE TEMMUZ 2024 ZAMLI MAAŞLARDA NET TABLO...

* SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?

* En düşük emekli maaşı ne kadar artacak?

* En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

* Öğretmen, memur, polis maaşları ne olacak?

* Dul ve yetim maaşı ne kadar artacak?

* Emekliler arasındaki zam farkı kapanacak mı?

* Asgari ücret artacak mı? 1 | 18

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren altı aylık enflasyon farklı dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla netleşti. TÜİK haziran ayı enflasyonunu 1,64 olarak belirledi. Beklentilerin altında gerçekleşen haziran enflasyonu ile birlikte altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak şekillendi. 2 | 18

Altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 24,73; işçi emeklisi, Bağkur emeklisi ve tarım emeklisi için Temmuz zammı anlamına geliyor. Ölen sigortalının eşine ve çocuklarına ödenen, ‘ölüm aylığı’ olarak bilinen dul ve yetim maaşı da bu oran çerçevesinde artacak. 3 | 18