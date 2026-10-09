Starbucks'tan 39 milyar dolarlık hamle: Dünyaca ünlü restoran zincirine talip oldu
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın, restoran sektörünün önde gelen markalarından birini satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Milyarlarca dolarlık olası anlaşmaya ilişkin iddialar, iki şirketin hisselerinde sert dalgalanmalara yol açtı.
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın, Meksika mutfağına odaklanan restoran zinciri Chipotle Mexican Grill'i satın almayı değerlendirdiği iddia edildi. Financial Times'ın haberine göre Starbucks, son aylarda olası satın alma teklifi üzerinde danışmanlarla çalışmalar gerçekleştirdi. İddiaların ardından iki şirketin hisselerinde sert dalgalanmalar yaşandı.
Hisselerde sert dalgalanma yaşandı
Haberin ardından Chipotle hisseleri yüzde 8'e kadar yükselirken, Starbucks hisseleri yüzde 6'ya varan değer kaybı yaşadı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde her iki şirketin hisselerindeki hareketlilik azaldı.
İki şirket arasında olası bir anlaşma yapılabileceğine yönelik iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Semafor'un haberinde yer alan benzer iddialar, o dönemde piyasalarda önemli bir etki yaratmamıştı.
39 milyar dolarlık şirket gündemde
Yaklaşık 39 milyar dolar piyasa değerine sahip Chipotle'ın satın alınmasına yönelik olası bir anlaşmanın finansal açıdan bazı zorluklar taşıdığı belirtiliyor.
Starbucks hisselerindeki düşüş, satın alma bedelinin hisse yoluyla ödenmesi durumunda şirketin kullanabileceği hisselerin değerini azaltırken, Chipotle hisselerindeki yükseliş ise olası satın alma maliyetini artırıyor.
Starbucks'ın satın alma planlarının hangi aşamada olduğu ve Chipotle'a resmi bir teklif sunup sunmadığı henüz bilinmiyor.
Eski CEO yeniden gündemde
Olası satın alma işlemi, Starbucks CEO'su Brian Niccol açısından da dikkat çekiyor. Niccol, altı yıl boyunca yönettiği Chipotle'dan Ağustos 2024'te ayrılarak Starbucks'ın CEO'luğunu üstlenmişti.
Niccol'ün ayrılmasının ardından Chipotle hisseleri değerinin yaklaşık yarısını kaybetti. Satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde Niccol, daha önce yönettiği şirketle bu kez Starbucks bünyesinde yeniden bir araya gelecek.
Restoran sektörünün en büyük satın alması olabilir
İki şirketin birleşmesi durumunda, geçen yılın verilerine göre yıllık toplam satışları yaklaşık 50 milyar dolara ulaşan bir restoran grubu ortaya çıkacak.
Starbucks'ın dünya genelinde kendisine ait ve lisanslı yaklaşık 41 bin mağazası bulunuyor. Bu mağazaların yaklaşık yüzde 40'ı ABD'de faaliyet gösteriyor. Chipotle'ın ise yaklaşık 4 bin 200 restoranının neredeyse tamamı ABD'de yer alıyor.
Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Starbucks'ın Chipotle'ı satın alması, Burger King'in 2014 yılında Tim Hortons'ı 11,4 milyar dolara satın almasını geride bırakarak restoran sektörünün en büyük satın alma işlemi olarak kayıtlara geçebilir.
Şirketlerden açıklama gelmedi
Financial Times, iki büyük markanın bir araya gelmesinin çeşitli zorluklar taşıdığını ve bu nedenle satın alma işleminin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.
Starbucks, konuya ilişkin yorum yapmazken, Chipotle ise satın alma iddialarıyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.