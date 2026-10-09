Starbucks'tan 39 milyar dolarlık hamle: Dünyaca ünlü restoran zincirine talip oldu

Starbucks'ın dünya genelinde kendisine ait ve lisanslı yaklaşık 41 bin mağazası bulunuyor. Bu mağazaların yaklaşık yüzde 40'ı ABD'de faaliyet gösteriyor. Chipotle'ın ise yaklaşık 4 bin 200 restoranının neredeyse tamamı ABD'de yer alıyor.