Stoklar azalıyor, talep büyüyor: Gümüşte yeni yükseliş sinyali
Küresel piyasalarda güçlü ABD verileri ve Fed'e ilişkin faiz beklentileri değerli metaller üzerinde baskı oluştururken, gümüş arz sıkıntısı ve sanayi talebinden destek bulmaya devam ediyor. Spot gümüş 74 dolar seviyelerinde dalgalı seyrini sürdürürken, Silver Institute ve Metals Focus raporu 2026'da piyasada üst üste altıncı kez arz açığı yaşanabileceğine işaret etti.
Gümüş fiyatları, güçlü ABD verilerinin yarattığı baskıya rağmen arz endişeleri ve sanayi talebinden destek bulmaya devam ediyor.
Spot gümüş (XAG/USD), çarşamba günü dalgalı seyrini sürdürürken 74,735 dolar civarında işlem görüyor.
Piyasalarda yatırımcıların odağı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, küresel arz görünümü ve sanayi tarafındaki güçlü talebe çevrildi.
Gümüşte arz açığı beklentisi fiyatları destekliyor
Gümüş piyasasında uzun vadeli görünümde arz sıkıntısı öne çıkmaya devam ediyor.
Silver Institute ve Metals Focus tarafından hazırlanan Dünya Gümüş Araştırması'na göre, 2026 yılında küresel gümüş piyasasında üst üste altıncı kez arz açığı yaşanması bekleniyor.
Raporda, üretimin güçlü sanayi talebini karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle arz açığının 46,3 milyon onsa ulaşabileceği belirtildi.
Özellikle güneş enerjisi teknolojileri, yapay zeka veri merkezleri ve elektrikli araç sektörlerinden gelen talebin gümüş piyasasına destek sağlamaya devam ettiği ifade ediliyor.
Güçlü ABD verileri Fed beklentilerini etkiliyor
Gümüş fiyatları üzerinde kısa vadede ABD ekonomisine ilişkin veriler de etkili oluyor.
ABD'de açıklanan son JOLTS raporuna göre açık iş sayısının beklentilerin üzerinde artarak son iki yılın en yüksek seviyesine çıkması, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi.
Güçlü istihdam piyasasının Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği beklentilerini artırmasıyla dolar endeksi 99,2 seviyesinin üzerine çıktı.
Doların güçlenmesi ise kısa vadede değerli metaller üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında yer aldı.
Orta Doğu gerilimi piyasaların takibinde
Küresel piyasalarda ABD-İran hattındaki gelişmeler de yakından izleniyor.
Orta Doğu'da ateşkes sürecine rağmen Keşm Adası çevresinde yaşanan son gerilimin enerji piyasalarındaki endişeleri artırdığı belirtiliyor.
Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, enflasyon beklentilerini canlı tutarken yatırımcıların Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara odaklanmasına neden oluyor.
Gümüşte kritik seviyeler izleniyor
Teknik göstergelere göre gümüş fiyatları son haftalarda dar bir bantta hareket ediyor. Analistler, fiyatın bu sıkışma bölgesinden çıkması halinde daha belirgin bir yön arayışının başlayabileceğini değerlendiriyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 74,10 dolar ve 75,11 dolar seviyeleri ilk direnç noktaları olarak takip edilirken, yükselişin devam etmesi halinde 76,57-77,02 dolar aralığı gündeme gelebilir.
Olası geri çekilmelerde ise 73,08 dolar, 72,50 dolar ve 71,76 dolar seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor.
Uzun vadeli talep güçlü kalıyor
Analistler, güçlü ABD verilerinin kısa vadede doları destekleyerek gümüş üzerinde baskı oluşturabileceğini ancak sanayi talebi ve arz sıkıntısının fiyatları desteklemeye devam ettiğini belirtiyor.
Yeşil enerji dönüşümü, teknoloji yatırımları ve azalan stokların, gümüş piyasasının uzun vadeli görünümünde önemli rol oynamayı sürdüreceği değerlendiriliyor.