Stoklar eriyor, beklentiler yükseliyor: Petrolde yeni fiyat hesabı
Küresel petrol stoklarındaki azalma ve dizel arzındaki sıkışıklık, fiyat tahminlerini yukarı taşıdı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Brent petrolün bu yılın son çeyreğindeki ortalama fiyat beklentisini artırarak 105 dolara çıkardı. Kurum, 2027 tahminlerini de yükseltirken Orta Doğu'da üretimin toparlanmasıyla gelecek yılın son çeyreğinde Brent'in ortalama 74 dolara gerilemesini bekliyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), azalan küresel stoklar ve dizel piyasasındaki arz sıkışıklığı nedeniyle bu yıl ve 2027'ye ilişkin petrol fiyatı tahminlerini artırdı. Kurum, Orta Doğu'daki üretim ve ihracatın toparlanmasıyla gelecek yıl fiyatların düşeceği beklentisini ise korudu.
EIA'nın ekim ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, Brent petrolün eylül ayı ortalama varil fiyatı, ağustosa kıyasla 23 dolar artarak 114 dolara ulaştı.
Stoklardaki azalma fiyat beklentilerini yükseltti
Orta Doğu'daki arz kesintileri, küresel petrol stoklarının üçüncü çeyrekte günlük ortalama 1,9 milyon varil azalmasına yol açtı. EIA, son çeyrekte de stokların günlük ortalama 700 bin varil gerilemesini bekliyor.
Bu görünüm ve dizel piyasasındaki sıkışıklığın etkisiyle Brent petrolün son çeyrekteki ortalama spot fiyat tahmini, önceki rapora göre 14 dolar artırılarak 105 dolara çıkarıldı.
Yılın tamamı için Brent petrolün ortalama varil fiyatı beklentisi yaklaşık 91 dolardan 96,32 dolara yükseltildi. Batı Texas türü (WTI) ham petrol için de 84,65 dolarlık tahmin 88,21 dolar olarak güncellendi.
Gelecek yıl için düşüş beklentisi sürüyor
EIA, 2027 tahminlerini de her iki petrol türünde 10 dolar artırdı. Brent petrolün gelecek yılki ortalama varil fiyatının 83,74 dolar, WTI'ın ise 79,74 dolar olması bekleniyor. Önceki raporda bu rakamlar sırasıyla 73,74 dolar ve 69,74 dolardı.
Tahminler yükseltilse de alternatif güzergâhların ve gemiden gemiye transferlerin daha fazla kullanılmasıyla Orta Doğu'dan petrol akışının artacağı öngörülüyor. Bölgedeki üretimin büyük bölümünün, 2027'nin ikinci çeyreği sonuna kadar çatışma öncesindeki ortalama seviyelerine dönmesi bekleniyor.
Buna bağlı olarak Brent petrolün spot fiyatının ikinci çeyrekte ortalama 87 dolara, küresel stokların yeniden büyümesiyle son çeyrekte 74 dolara gerileyeceği tahmin ediliyor. Ancak çatışmaların Hürmüz Boğazı ve alternatif güzergâhlardaki akışı etkilemeye devam etmesi, kısa vadeli fiyat hareketlerini öngörülenden daha dalgalı hâle getirebilir.
Orta Doğu'da üretim kaybı azalıyor
Bölgedeki son veriler de üretimin kademeli olarak toparlandığına işaret ediyor. Çatışmalar nedeniyle üretilemeyen ham petrol miktarı, mayısta günlük 10,9 milyon varille zirveye çıktıktan sonra ağustosta 5,8 milyon varile, eylülde 4,8 milyon varile geriledi.
Devre dışı kalan üretimin yeniden başlaması ve diğer üretici ülkelerdeki arz artışlarının, gelecek yıl küresel üretimi desteklemesi bekleniyor.
ABD'nin petrol üretimi de artacak
EIA, küresel petrol üretiminin bu yıl önceki yıla göre günlük ortalama 5,2 milyon varil azalacağını, 2027'de ise 8,5 milyon varil artacağını öngörüyor. Böylece toplam üretimin bu yıl günlük ortalama 101 milyon 90 bin varil, gelecek yıl 109 milyon 550 bin varil olması bekleniyor.
ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin de aynı dönemde 13 milyon 870 bin varilden 14 milyon 300 bin varile yükselmesi tahmin ediliyor.