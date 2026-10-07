Stoklar eriyor, beklentiler yükseliyor: Petrolde yeni fiyat hesabı

ABD'nin petrol üretimi de artacak

EIA, küresel petrol üretiminin bu yıl önceki yıla göre günlük ortalama 5,2 milyon varil azalacağını, 2027'de ise 8,5 milyon varil artacağını öngörüyor. Böylece toplam üretimin bu yıl günlük ortalama 101 milyon 90 bin varil, gelecek yıl 109 milyon 550 bin varil olması bekleniyor.