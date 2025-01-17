Suriye'de ikinci el yasağı kalktı, 20 dolarlık bot 1 dolara indi! Türkiye'den de alışverişe gittiler

Suriye’de ikinci el satışı Hafız Esad döneminden bu yana yasaklıydı. Ömer Al Ali adlı vatandaş, İHA’ya yaptığı açıklamada, baba Esad döneminde hastalık getireceği gerekçesiyle ikinci el eşyanın ülkeye girişinin yasaklandığını ifade etti.

Ömer al Ali, “Suriye’de üretilen plastik terliği bize 20 dolara satarlardı. Şimdi ise botları 1 dolara satın alıyoruz ve inanamıyoruz. Fiyatların bu kadar ucuz olduğuna inanamadım. Ben altı çift ayakkabı aldım” dedi.