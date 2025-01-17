Suriye'de ikinci el yasağı kalktı, 20 dolarlık bot 1 dolara indi! Türkiye'den de alışverişe gittiler
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yönetime gelen geçici hükümetin aldığı kararlar Türkiye gibi dünyada da yakından izleniyor. Türkiye'den ithal edilen ürünlere getirilen yüzde 300 ile yüzde 500 arasındaki gümrük vergileri ithalat ve ihracatçıları zor durumda bırakmıştı. Yeni yönetim yabancı para ile ikinci el eşya satışına yönelik yasağı kaldırdı. Bu gelişme üzerine başkent Şam sokakları adeta açık hava pazarına döndü. Şam sokaklarında Hatay plakalı araç da dikkatlerden kaçmadı.
Suriye’de 13 yıl süren iç savaşın ardından Heyet Tahrir eş-Şam çatısı altında hareket eden muhalifler, Aralık 2024'te Beşar Esad rejimini devirdi.
Suriye’de ikinci el satışı Hafız Esad döneminden bu yana yasaklıydı. Ömer Al Ali adlı vatandaş, İHA’ya yaptığı açıklamada, baba Esad döneminde hastalık getireceği gerekçesiyle ikinci el eşyanın ülkeye girişinin yasaklandığını ifade etti.
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle yasak kalkınca başkent sokaklar açık hava pazarına dönüştü.
Ömer al Ali, “Suriye’de üretilen plastik terliği bize 20 dolara satarlardı. Şimdi ise botları 1 dolara satın alıyoruz ve inanamıyoruz. Fiyatların bu kadar ucuz olduğuna inanamadım. Ben altı çift ayakkabı aldım” dedi.