Taksiciler için yeni vergi dönemi! Her yolculuk dijital takibe girecek
Taksi sektöründe köklü değişikliklerin kapısı aralanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı yeni teknik kılavuzlarla birlikte taksicilerin tüm kazançlarının dijital ortamda kayıt altına alınması ve gerçek usulde vergilendirilmesi hedefleniyor.
Taksicilere yönelik yeni vergi düzenlemeleri sektörde büyük tartışma yarattı. Hazırlanan teknik kılavuzlarla birlikte uygulama üzerinden hizmet veren taksilerin gelirleri elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılacak. Böylece kayıt dışı kazançların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre yeni sistem kapsamında uygulama üzerinden çalışan taksicilerin kimlik bilgileri, plaka bilgileri, telefon numaraları ve banka hesapları Dijital Vergi Dairesi üzerinden bildirilecek. Sistemin temel hedefinin her yolculuğun mali kaydını oluşturmak olduğu belirtildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre uygulama üzerinden hizmet veren mükelleflerin bilgilerini en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar sisteme yüklemesi gerekiyor. Yeni kayıt yaptıracak taksiciler için ise 15 günlük bildirim süresi uygulanacak.
Sektörde dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri de Taksi Mali Cihazı uygulaması oldu. Araçlara entegre edilmesi planlanan sistem sayesinde tüm gelirlerin kuruşu kuruşuna kayıt altına alınması hedefleniyor. Böylece gerçek usulde vergilendirme sürecinin hız kazanacağı ifade ediliyor.
Taksi sektöründeki bazı temsilciler, yeni dönemde hasılat bazlı yüzde 1,5 civarında vergi uygulanacağını savunuyor. Ancak sektör kulislerinde gerçek usulde vergilendirme ile birlikte KDV, gelir vergisi, stopaj ve geçici vergi dahil toplam yükün yüzde 50’ye yaklaşabileceği konuşuluyor.
Sektörde yaşanan en büyük sorunlardan biri olarak korsan taksicilik gösteriliyor. Yetkililer, Türkiye genelinde korsan taksi sayısının milyon seviyesini aştığını belirtirken, yasa dışı uygulamaların resmi taksicilerin gelirlerini ciddi şekilde düşürdüğünü ifade ediyor.
Yeni düzenlemelerle birlikte plaka kiralama sistemi de yeniden tartışılmaya başlandı. İddialara göre bazı plaka sahipleri aylık 60-70 bin liraya ulaşan kira gelirleri elde etmelerine rağmen vergi beyannamesi vermiyor. Vergide adalet tartışmaları nedeniyle bu alanda da incelemelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Yeni dönemde taksi şoförlerinin de vergi mükellefi yapılabileceği konuşuluyor. Uzmanlar, bu durumun yevmiye sistemi yerine maaşlı çalışma modelini gündeme getirebileceğini ifade ediyor. Ayrıca şoförlerin çalışma saatlerinin yasal sınırlar içine çekilmesiyle sektörde yeni düzen oluşabileceği değerlendiriliyor.
Bugün birçok taksi şoförünün 12-24 saat arasında çalıştığı belirtiliyor. Yeni sistemle birlikte ağır vasıta sektöründekine benzer denetimlerin uygulanması ve fazla çalışma durumunda yüksek cezaların gündeme gelmesi bekleniyor.
Korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında uygulanan cezalar da artırıldı. Korsan taksi kullananlara 100 bin liraya kadar ceza, ehliyete geçici el koyma ve araç bağlama işlemleri uygulanıyor.
Ancak sektör temsilcileri, buna rağmen korsan taşımacılığın tamamen önlenemediğini savunuyor.
Taksicilerin korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla bazı uygulamalara açtığı davada bilirkişi raporları mahkemeye ulaştı.
Raporda belediye izni olmadan taşımacılık yapıldığı yönünde değerlendirmeler yer aldığı belirtilirken, sektörün kaderini etkileyebilecek davanın 24 Haziran 2026 tarihinde görüleceği açıklandı.