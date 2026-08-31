Tarih belli oldu: Vatandaşlık maaşı kimleri kapsayacak?
Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Aile Gelir Tamamlama Sistemi ile hanelerin gelirinin belirli bir seviyenin altında kalmaması hedefleniyor. Sisteme göre, haneye giren toplam gelir asgari ücretin altında kalırsa aradaki fark devlet tarafından tamamlanacak. Uygulamanın 2027 yılının başında ülke genelinde devreye alınması planlanıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye'de sosyal destek sisteminde yeni bir dönemin kapısını açması beklenen Aile Gelir Tamamlama Sistemi, Çalışma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen bir proje olarak öne çıkıyor.
Kamuoyunda daha çok “vatandaşlık maaşı” adıyla bilinen sistemin temelinde, hanelere asgari gelir güvencesi sağlanması bulunuyor.
Vatandaşlık maaşı olarak anılan uygulamanın resmi adı Aile Gelir Tamamlama Sistemi.
Projenin temel amacı, bir haneye giren toplam gelirin asgari ücret sınırının altında kalmamasını sağlamak.
Sistem kapsamında hanenin toplam geliri dikkate alınacak. Haneye giren para asgari ücretin altında kalıyorsa, eksik kalan bölüm devlet tarafından tamamlanacak.
Sistemin en dikkat çeken noktası, gelir ile belirlenen sınır arasındaki farkın tamamlanmasına dayanıyor.
Örneğin tek başına yaşayan bir yaşlının geliri asgari ücretin altındaysa, devlet tarafından yapılacak destekle bu gelirin asgari ücret seviyesine tamamlanması öngörülüyor.
Buna göre sistem, herkese aynı miktarda ödeme yapılması yerine haneye giren toplam gelir ile asgari ücret arasındaki farkın karşılanması esasına dayanıyor.
Aile Gelir Tamamlama Sistemi'nin erken emeklilik talepleri açısından da etkili olabileceği savunuluyor.
Sistem sayesinde haneye giren gelirin belirli bir seviyede tutulacağı, böylece özellikle kademeli emeklilik isteyen kişilerin yalnızca geçim kaygısı nedeniyle erken yaşta emekli olma ihtiyacının azalacağı öne sürülüyor.
Temel refah seviyesinin gelir desteği yoluyla korunması hedefleniyor.
Aile Gelir Tamamlama Sistemi halihazırda pilot bölgelerde uygulanıyor.
Uygulamanın 2027 yılının başından itibaren Türkiye genelinde tamamen devreye alınması planlanıyor.
Böylece sistem ülke çapında uygulamaya geçtiğinde, haneye giren toplam gelirin belirlenen asgari seviyenin altında kalması durumunda devlet desteğiyle aradaki farkın tamamlanması öngörülüyor.