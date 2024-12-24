Tarih verildi! TOKİ, 47 ilde 72 ay vadeyi bulan taksitlerle 346 gayrimenkulü satışa sunuyor
TOKİ, 47 ilde toplam 346 iş yeri ve konutu satışa çıkarıyor. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek müzayedeler, 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da yapılacak. Konutlar için yüzde 25 peşin ve 72 ay vade, iş yerleri için ise yüzde 15 peşin ve 60 ay vade imkânı sunulacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde toplam 346 gayrimenkulü açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
Müzayedeler, 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında iş yerleri ve konutlar yer alıyor.
Satış programı ve detaylar
Açık artırma işlemleri, 7 Ocak’ta başlayarak iki gün sürecek ve saat 10.30’da yapılacak. Müzayedeler İstanbul’da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda (Küçükçekmece) ve Ankara’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde (Çankaya) düzenlenecek.
Katılımcıların müzayedelere katılabilmeleri için önceden belirlenen katılım bedelini yatırmaları gerekiyor.