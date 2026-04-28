Tarihi zirve sonrası yüzde 40 geriledi! Bitcoin çakıldı mı, yoksa bu yükselişin sinyali mi?
Bitcoin, 2025'te ulaştığı 126 bin dolarlık zirvesinin ardından yaklaşık yüzde 40 değer kaybederek 77-78 bin dolar bandına geriledi. Analistler, bu geri çekilmeyi önceki düşüşlere kıyasla daha sınırlı bulurken, kurumsal yatırımcıların desteğiyle piyasanın olgunlaştığına dikkat çekiyor. Yüksek riskli pozisyonların tasfiyesiyle oluşan bu düzeltme, uzun vadeli büyüme için daha sağlam bir zemin olarak değerlendiriliyor. Pozitif trendini koruyan Bitcoin'de 80 bin dolarlık direncin aşılması halinde 90 bin dolar seviyeleri hedeflenirken, 70 bin doların altı ise kritik risk bölgesi olarak görülüyor.
Kripto para piyasalarının öncüsü Bitcoin, Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından değer kaybı yaşadı.
Son verilere göre yüzde 37 ila 42 arasında gerileyen Bitcoin, 77 bin ile 78 bin 500 dolar bandında işlem görüyor.
Fiyatlardaki bu geri çekilme bazı yatırımcılar için baskı oluştururken, piyasa uzmanları gelişmeyi daha dengeli bir yapı oluşumu açısından olumlu değerlendiriyor.
Peki bu düzeltme neden olumlu görülüyor?
Analistlere göre mevcut geri çekilme, önceki dönemlerde görülen sert düşüşlere kıyasla daha sınırlı kalması nedeniyle piyasanın olgunlaştığına işaret ediyor.
Kurumsal yatırımcıların artan etkisiyle satış baskısının daha kontrollü karşılandığı, bu sayede panik hareketlerin sınırlı kaldığı belirtiliyor.
Bu süreçte yüksek riskli pozisyonların azalması ve spekülatif işlemlerin bir kısmının tasfiye edilmesi, piyasada daha sağlam bir zemin oluşmasına katkı sağladı.
Öte yandan kurumsal yatırımcıların düşüş sürecinde de alımlarını sürdürmesi, uzun vadeli yatırımcılar açısından fırsat olarak görülüyor. ETF girişlerinin devam etmesi ve şirket alımlarının sürmesi bu eğilimi destekliyor.
Uzmanlar, bu düzeltmenin aynı zamanda Bitcoin'in dört yıllık döngüsüyle uyumlu olduğunu, 2026'nın halving sonrası bir geçiş dönemi olarak öne çıktığını ifade ediyor.
Bu süreçte artan talebe karşılık dolaşımdaki arzın azalması da fiyatlar üzerinde destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.
Güncel görünüm
Teknik açıdan bakıldığında Bitcoin'in daha yüksek dipler oluşturarak pozitif trendini koruduğu görülüyor.
78 bin-80 bin dolar aralığındaki direnç seviyesinin test edildiği belirtilirken, bu bandın aşılması halinde fiyatın 85 bin ila 90 bin dolar seviyelerine yönelme ihtimali bulunuyor.
Olası bir geri çekilmede 70 bin doların altı riskli bölge olarak öne çıkıyor.
Son fiyat hareketleri, Bitcoin piyasasının bireysel yatırımcı ağırlıklı yapıdan daha istikrarlı ve kurumsal destekli bir yapıya evrildiğine işaret ediyor.
Uzmanlar, sınırlı düzeltmelerin uzun vadeli büyüme sürecinin doğal bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.