Şirket 14 bin 499 kilometrelik mevcut rotayı ortalama 16 ile 18 saatlik bir uçuş zaman diliminde tamamlıyor. Airbus mühendisleri Project Sunrise operasyonları için geliştirdikleri jetlere 20 bin litrelik ilave bir yakıt tankı entegre ediyor. Artırılan yakıt kapasitesi uçağın havada 22 saate kadar kalmasını sağlıyor.