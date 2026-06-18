Tarihteki en uzun kesintisiz uçuş operasyonu için geri sayım başladı
Uçuş tarihinde yeni sayfa açılıyor. Qantas Airways Sidney ile Londra arasındaki 16 bin kilometrelik kesintisiz rotayı Ekim 2027 takviminde başlatıyor. Şirket modifiye uçaklarla 22 saatlik tarihi rekor seyahati sunuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Avustralya merkezli havayolu işletmesi Qantas Airways sivil havacılık tarihindeki en uzun kesintisiz uçuş operasyonunu Ekim 2027 tarihinde başlatıyor. Şirket uzun süredir üzerinde çalıştığı Project Sunrise stratejisi çerçevesinde Sidney ve Londra şehirlerini aktarmasız olarak birbirine bağlıyor.
Mühendislerin özel olarak geliştirdiği Airbus A350-1000ULR tipi yolcu uçağı 16 bin kilometreyi aşan mesafeyi tek seferde katediyor. İki kıta arasındaki toplam seyahat süresi meteorolojik hava akımlarına bağlı olarak 19 saat ile 22 saat arasında değişkenlik gösteriyor.
Kıtalararası yeni dönüm noktası ve tarihi havacılık gelişimi
Firma doğu kıyısını diğer uluslararası noktalara bağlama hedefinin bir sonraki aşamasında Sidney ile New York hattını devreye alıyor. Şirket yönetimi ilgili ek rotaların kesin açılış takvimini gelecek yıl duyurmayı planlıyor.
Qantas Group Üst Yöneticisi Vanessa Hudson kurumun 105 yıllık tarihindeki en kritik adımı attıklarını belirtiyor. Yönetici 1947 yılında Londra şehrine yedi ayrı duraklama yaparak gerçekleştirdikleri Kangaroo Route uçuş seferlerinden günümüze ulaşan süreci havacılığın en büyük dönüm noktası olarak nitelendiriyor. Şirket 2017 yılında verdiği uzun menzilli seyahat sözünü somut bir operasyona dönüştürüyor.
Sektördeki güncel kesintisiz uçuş rekorunu Singapur ve New York arasında 15 bin 349 kilometrelik mesafeyi 19 saatin altında uçan Singapore Airlines taşıyor. Rakip firma rekor kıran SQ24 sefer sayılı uçuş operasyonlarında ekonomi sınıfı yolcu taşımıyor. Standart konfigürasyonlu bir Airbus A350-1000 modeli toplam 480 yolcu taşıma kapasitesine ulaşıyor.
Qantas firması ise ultra uzun menzilli yeni uçaklarında yolcu sayısını sadece 238 seviyesiyle sınırlandırıyor. Havayolu şirketi kabin tasarımında 140 koltuğu standart ekonomi sınıfı yolcularına tahsis ediyor.
Yakıt kapasitesi artırılan özel uçak filosu gökyüzüne çıkıyor
Küresel havacılık pazarında bir ekonomi sınıfı yolcusunun aktarmasız seyahat edebildiği en uzun uçuş rotası halihazırda Londra ve Avustralya kıtasının batısındaki Perth şehri arasında bulunuyor.
Şirket 14 bin 499 kilometrelik mevcut rotayı ortalama 16 ile 18 saatlik bir uçuş zaman diliminde tamamlıyor. Airbus mühendisleri Project Sunrise operasyonları için geliştirdikleri jetlere 20 bin litrelik ilave bir yakıt tankı entegre ediyor. Artırılan yakıt kapasitesi uçağın havada 22 saate kadar kalmasını sağlıyor.
Firma yönetimi dört farklı kabin sınıfı barındıran özel üretim jetlerden filosu için toplam 12 adet sipariş veriyor. Fabrika üretim hattından çıkan ikinci yolcu uçağı Fransa tesislerinde sekiz haftalık zorlu test ve sertifikasyon sürecinden geçiyor.