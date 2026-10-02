Tarım Bakanlığı ifşa etti: Ünlü pidecide eşek eti skandalı!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetiminden yine mide bulandıran sonuçlar çıktı. Bakanlık halkın sağlı ile oynayan işletmeleri bir bir ifşa ederken, önünde kuyrukların oluştuğu ünlü pidecinin de eşek eti kullandığı ortaya çıktı.
Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine bu kez Bursa'nın meşhur pidecisi girdi.
Osmangazi'de faaliyet gösteren Acı Dayı Cantık Salonu'ndan alınan ve "dana eti" olarak beyan edilen çiğ cantık harcında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.
Firma ise bakanlığın analizine karşı dava açtıklarını ve hukuki sürecin devam ettiğini bildirdi.
Yine Bursa'da faaliyet gösteren Sözet Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin İmren Kasap markalı dana sucuğunda da tek tırnaklı eti tespit edildi.
Listede son olarak Öztürk Baharat'ın kırmızı toz biberinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği görüldü.
Bakanlığın taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesinde de süt ve et ürünlerinden zeytinyağı ve bala kadar çok sayıda üründe uygunsuzluk tespit edildi.
Denetimlerde bazı kaşar ve peynirlerde bitkisel yağ ve eritme tuzu, yüzde 100 manda yoğurdu olarak satılan bir üründe ise inek sütü tespit edildi. Bazı tereyağlarında da süt yağı dışında yağ bulundu. İşte bakanlığın paylaştığı son taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi: