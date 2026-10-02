Tarım Bakanlığı ifşa etti: Ünlü pidecide eşek eti skandalı!

Bakanlığın taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesinde de süt ve et ürünlerinden zeytinyağı ve bala kadar çok sayıda üründe uygunsuzluk tespit edildi.

Denetimlerde bazı kaşar ve peynirlerde bitkisel yağ ve eritme tuzu, yüzde 100 manda yoğurdu olarak satılan bir üründe ise inek sütü tespit edildi. Bazı tereyağlarında da süt yağı dışında yağ bulundu. İşte bakanlığın paylaştığı son taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi: