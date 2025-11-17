Tarım işçilerinin grevi fiyatları geriletti: Sudan ucuz hale geldi!
Türkiye'nin önde gelen narenciye üretim şehirlerinden Adana'da geçtiğimiz ay aracıların ücret grevi nedeniyle 9 gün boyunca tarım yapılamamıştı. Grev sonrası mandalina fiyatları da geriledi, adeta sudan ucuz hale geldi.
Türkiye’de narenciye üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını üstlenen Adana’da, kent genelindeki 383 bin dönümlük alanda yetiştirilen mandalinada hasat Eylül ayının son günlerinde başladı. Bu yıl Çukurova’da pek çok tarım ürünü zirai don nedeniyle zarar görürken, okitsu, mihowase, early ve primasol türü erkenci mandalinalar soğuktan etkilenmedi.
Grev sonrası mandalina dalga kaldı
Dekar başına 4 ila 6 ton arasında verim alınan ürün, hasadın ilk haftalarında bahçede kalitesine göre kilogramı 8-15 liradan satıldı. Ancak tarım işçilerinin 9 gün süren yevmiye grevi nedeniyle meyveler dalında bekledi ve erkenci çeşitlerde ciddi kayıp yaşandı. Grevin ardından portakal sezonunun açılması ve mandalinada yüksek rekolte oluşması da ürünün toplanmasını geciktirdi.
Bahçe fiyatı adeta çakıldı
Bu süreçte mandalinanın bahçe fiyatı 3-5 liraya kadar düştü. Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderilen Adana mandalinası ise daldaki zarar nedeniyle büyük oranda ihraç edilemedi.
"Dış piyasaya gidemiyor"
Duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “9 gün işçiler işe çıkmayınca meyve gecikti. Bu meyvenin bu zamana kalmaması lazımdı. Mandalinalar şu anda raf ömrünü kaybetti ve dış piyasaya gidemiyor, iç piyasada tüketiliyor. Sadece iyi olanlar yurt dışına gönderiliyor. İlk hasatta kilogram fiyatı 15 liraya kadar yükselen mandalinalar şu anda 3-5 liradan alıcı buluyor” dedi.
"Kasım ayını ortasında hasat devam ediyor"
Doğan, zirai dondan etkilenmeyen ve çiftçinin gelir sağlayabileceği tek ürünün mandalina olduğunu vurgulayarak, “Zirai dondan tek mandalina etkilenmedi ve soğuk nedeniyle bazı cinslerde verim daha çok arttı. Kesimler eğer zamanında yapılsaydı bu meyveler ağaçta kalmayacaktı. Ekim ayının sonunda hasadı bitmesi gereken mandalinada hasat, Kasım ayının ortasına gelmemize rağmen devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Hatay ve Adana’da ürünün bir bölümünün dalında kalacağını belirten Doğan, “Mandalina verimi çok olduğu için Hatay ve Adana'da yüzde 10-20 ürün ağaçta kalacak.
Zamanında kesilseydi bu meyveler ağaçta kalmayacaktı. Hem milli ekonomiye, hem de çiftçimize zarar oldu” şeklinde konuştu.