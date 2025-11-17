Tarım işçilerinin grevi fiyatları geriletti: Sudan ucuz hale geldi!

"Kasım ayını ortasında hasat devam ediyor"

Doğan, zirai dondan etkilenmeyen ve çiftçinin gelir sağlayabileceği tek ürünün mandalina olduğunu vurgulayarak, “Zirai dondan tek mandalina etkilenmedi ve soğuk nedeniyle bazı cinslerde verim daha çok arttı. Kesimler eğer zamanında yapılsaydı bu meyveler ağaçta kalmayacaktı. Ekim ayının sonunda hasadı bitmesi gereken mandalinada hasat, Kasım ayının ortasına gelmemize rağmen devam ediyor” ifadelerini kullandı.