Tarım işine giren ünlü oyuncu 724 milyon dolarlık imparatorluğunu borsaya taşıdı

Jennifer Garner’ın hikâyesi, Hollywood yıldızlığından çok daha fazlasını anlatıyor. Kariyerine New York’ta düşük ücretli bir tiyatroda haftada sadece 150 dolar kazanan bir yedek oyuncu olarak başlayan Garner, bugün hem eğlence hem de iş dünyasında güçlü bir marka haline geldi.