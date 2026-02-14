Tarım işine giren ünlü oyuncu 724 milyon dolarlık imparatorluğunu borsaya taşıdı
Hollywood yıldızı Jennifer Garner, haftada sadece 150 dolar kazandığı zor günlerden, kurucu ortağı olduğu organik bebek gıdası şirketini 724 milyon dolar değerlemeyle halka arz eden bir girişimciye dönüştü. Garner’ın “Once Upon a Farm” markası borsaya açılarak hem finans dünyasında hem de gıda sektöründe büyük ses getirdi.
Jennifer Garner’ın hikâyesi, Hollywood yıldızlığından çok daha fazlasını anlatıyor. Kariyerine New York’ta düşük ücretli bir tiyatroda haftada sadece 150 dolar kazanan bir yedek oyuncu olarak başlayan Garner, bugün hem eğlence hem de iş dünyasında güçlü bir marka haline geldi.
Kurucu ortaklarından biri olduğu organik gıda şirketi Once Upon a Farm’ın halka arzı, oyuncunun girişimcilik kariyerinde tarihi bir dönüm noktası oldu.
Garner, kariyerinin ilk yıllarında yalnızca tiyatroya odaklanmak istediğini ve kamera önünde yer almayı hiç düşünmediğini söyledi.
Independent’a verdiği röportajda, o dönem film ve televizyonun aklında bile olmadığını belirten Garner, tiyatro tutkusu nedeniyle uzun süre farklı alanlara yönelmediğini ifade etti. Ancak daha yüksek kazanç imkânı sunan televizyon ve sinema projeleri, kariyer rotasını değiştirmesinde etkili oldu.
Oyuncunun büyük çıkışı 1995 yılında yayımlanan Zoya adlı televizyon filmiyle başladı. O dönem maddi olarak zor günler geçiren Garner, gelen televizyon teklifiyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
1990’lı yıllarda oyunculuk kariyerini sürdürürken geçimini sağlamak için ek işlerde çalışan Garner, hatta ünlü televizyon sunucusu Stephen Colbert’in çocuğuna bakıcılık yaptığını da açıkladı.
İlk kazançlarını da son derece dikkatli kullanan Garner, Hollywood’dan kazandığı ilk parayla temel ihtiyaçlarını karşıladı.
Bir kısmını emeklilik hesabına yatıran oyuncu, bu birikimin yıllar sonra bile saklandığını ve kariyerinin ilk adımlarında kendisine büyük destek sağladığını dile getirdi.
Garner, ilk gerçek evinin depozitosunu da bu kazanç sayesinde ödeyebildiğini söyledi.
Tiyatrodan sinemaya geçiş kararı, Garner’ın kariyerinde büyük bir sıçrama yarattı. Los Angeles’a taşındıktan sonra Pearl Harbor, 13 Going on 30, Juno ve Dallas Buyers Club gibi Hollywood’un önemli yapımlarında rol alan oyuncu, televizyon dünyasında da Alias gibi popüler dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Garner’ın oyunculuk kariyeri 30 yılı aşkın süredir başarıyla devam ediyor. Bu yıl Netflix’te yayımlanacak One Attempt Remaining adlı komedi filminde ve Apple TV’de yayımlanan The Last Thing He Told Me dizisinin yeni sezonunda rol alması bekleniyor.
Oyuncu, Hollywood’daki güçlü varlığını sürdürürken farklı sektörlerde de etkisini artırıyor.
Jennifer Garner’ın iş dünyasındaki en büyük hamlesi ise organik gıda markası Once Upon a Farm oldu. Garner, Cassandra Curtis ve Ari Raz ile birlikte büyüttüğü şirket sayesinde “Farmer Jen” lakabıyla gıda sektöründe de tanınan bir isim haline geldi.
Oyuncu, şirketin kurucu ortağı ve marka yöneticisi olarak geçen yıl yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde etti.
Once Upon a Farm, geçtiğimiz hafta OFRM koduyla hisse başına 18 dolardan borsada işlem görmeye başladı. Halka arz sayesinde 198 milyon dolar kaynak sağlayan şirketin toplam piyasa değeri 724 milyon dolara ulaştı.
Garner’ın yönetim kurulunda da yer aldığı şirket, bugün yıllık yaklaşık 200 milyon dolar satış gerçekleştiriyor ve ürünlerini 19 bin mağazada tüketicilere sunuyor.