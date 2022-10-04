Tarımda yeni teknolojiler Bursa’da sergileniyor
Tarım ve hayvancılık sektörü Bursa’da buluştu. 200 bine yakın kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarlarda değeri 100 binden TL’den başlayıp 5 milyon TL’ye kadar giden traktör ve ekipmanları görücüye çıktı.
Fuarlar 8 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.
AGCO’nun tarım makineleri alanında dünya çapında tanınan markası Massey Ferguson, 4 yeni ürününü tüketicisiyle buluşturdu. AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, “Sürekli yeni teknolojiler geliştirerek çiftçilerimizin üretimlerine ve verimliliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
Fuarların açılışına Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Meclis Başkanı Mehmet Aydın, TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile sektör temsilcileri katıldı.
Vali Canbolat, 15 farklı ülkeden 200’den fazla firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile gerçekleşen fuarların 200 bine yakın kişi tarafından ziyaret edilmesini beklediklerini söyledi.