Tasarruf tedbirleri memurları nasıl etkileyecek? Madde madde sıralandı Kamuda tasarruf genelgesi geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Tasarruf tedbirleri kamuda çalışan 3.6 milyondan fazla memuru, sosyal hakları açısından yakından ilgilendiriyor. Kamu görevlileri yeni lojman, kamp, kreş, sosyal tesisle ilgili arsa satın alınmayacak. Peki, kamuda çalışanlar, tasarruf tedbirlerinden nasıl etkilenecek?

Kamuda tasarruf paketinin ayrıntıları belli oldu. Genelge, yıllık izin sürelerinden görevde atamalara, görev sırasında kullanılan iş kıyafetlerinden personel alımına kadar birçok alanda ciddi tedbirler getiriyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, kamuda çalışanların söz konusu tasarruf tedbirlerinden nasıl etkileneceğini madde madde sıraladı. 1 | 6

Memura fazla mesai ücreti ödenecek mi? Kamu personeline zorunlu haller dışında fazla mesai yaptırılmayacak ve fazla çalışma ücreti veya nöbet ücreti ödenmeyecek. Fazla çalışma konusunda serbest zaman ve denkleştirme süresi kuralları uygulanacak. Memur çalışma saatleri azalıyor mu? Buna göre, tedbirler kapsamında haftalık çalışma saati haftanın farklı günlerine dağıtılabilecek ve personelin toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilecek. Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak. Bu durumda tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak. 2 | 6

Memurun yıllık izni nasıl olacak? Çalışanlar yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerini aynı yıl içinde kullanacaklar. Önceki yıllardan hak kazanıp kullanmadıkları yıllık izinleri varsa da bunların üç yıl içinde tamamını kullanacaklar. Personelin görevi sırasında giydikleri koruyucu giysi ve kullandıkları donanımlar, sadece bunları kullanması gereken kişilere verilecek. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacak, nakdi ödeme yapılmayacak. 3 | 6