TCMB kararı sonrası faiz senaryoları: Dev bankalar beklentilerini açıkladı
TCMB'nin politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasının ardından uluslararası bankalar, olası faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini paylaştı. Barclays ve Deutsche Bank yılın son iki toplantısında indirim öngörürken, BBVA Research ve BofA ekimde atılabilecek adımın ardından bir süre beklemeye geçileceğini tahmin etti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çekilirken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı. Banka, sıkı para politikası duruşunun korunacağını ve enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde ilave sıkılaştırmaya gidileceğini bildirdi.
Kararın ardından değerlendirmelerini paylaşan uluslararası bankalar, yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinin yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti. Ancak indirimin kapsamı ve devamı konusunda beklentiler ayrıştı. Barclays ve Deutsche Bank yıl sonunda politika faizinin yüzde 35'e gerilemesini beklerken, BBVA Research ve BofA ekimde yapılabilecek bir indirimin ardından bir süre beklemeye geçileceğini öngördü.
Barclays: Yılın son iki toplantısında indirim bekliyor
Barclays, TCMB'nin beklentilere paralel olarak faizi sabit tutmasını ihtiyatlı duruşun devamı olarak değerlendirdi. Banka, karar metninde dezenflasyon eğilimindeki iyileşmenin ve iç talepteki zayıflığın öne çıktığını, buna karşılık yüksek enerji fiyatlarının risk unsuru olmayı sürdürdüğünü belirtti.
Değerlendirmede, güncellenen enflasyon tahminleri ve yeni Orta Vadeli Program ile daha gerçekçi bir patikaya geçildiği ifade edildi. Enflasyonun tek haneye ancak 2029 yılında inmesinin öngörüldüğüne dikkat çeken Barclays, bu görünümün piyasa beklentilerine daha yakın olduğunu kaydetti.
Jeopolitik risklerin hafiflemesi ve enerji fiyatlarının dengelenmesi varsayımıyla ekim ve aralık toplantılarında 100'er baz puanlık faiz indirimleri bekleyen banka, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 35, enflasyon tahminini yüzde 30 olarak paylaştı. Barclays'in 2027 sonu beklentileri ise enflasyonda yüzde 23,1, politika faizinde yüzde 29 seviyesinde bulunuyor.
Deutsche Bank: İç koşullar indirimi destekliyor, dış riskler temkin gerektiriyor
Deutsche Bank, TCMB'nin yurt içinde dezenflasyonu destekleyen koşullardaki iyileşmeyi kabul ettiğini, ancak dış riskler nedeniyle temkinli kalmayı tercih ettiğini belirtti. Bankaya göre iç ekonomik görünüm daha düşük faizleri giderek daha fazla desteklerken, dış ortam henüz faiz indirimi için yeterli güvence sağlamıyor.
Eylül ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 2,1 artmasını bekleyen Deutsche Bank, elverişli baz etkileriyle yıllık enflasyonun yüzde 30,1'e gerileyebileceğini öngördü. Mevcut koşulların istikrara kavuşması halinde son çeyrekte iki kez 100'er baz puanlık indirim bekleyen banka, politika faizinin yılı yüzde 35 seviyesinde tamamlayacağını tahmin etti.
Deutsche Bank, 2027'nin ilk yarısında dezenflasyonun hızlanmasıyla yıllık enflasyonun yıl ortasında yaklaşık yüzde 26,5'e, politika faizinin ise ikinci çeyrek sonunda yüzde 31,5'e gerileyebileceğini belirtti. Seçimlerin 2028'in ilk yarısında yapılacağı varsayımına dayanan 2027 yıl sonu tahminlerini de enflasyonda yüzde 25, politika faizinde yüzde 30 olarak açıkladı.
BBVA Research: Ekimde indirim, ardından bekleme dönemi
BBVA Research, TCMB'nin faiz kararıyla enerji fiyatlarındaki yeniden yükselişe karşı temkinli bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Kurum, 22 Ekim'deki PPK toplantısına kadar petrol fiyatlarının varil başına 90 doların altına gerilemesi durumunda 100 baz puanlık faiz indirimi beklediğini bildirdi.
Bu beklentide, yıllık enflasyonun yüzde 30 civarına düşmesi ve yüksek reel faizlerin indirim için alan sağlaması etkili oldu. Bununla birlikte BBVA Research, enflasyonun 2027'nin ilk çeyreğinin sonlarına kadar yüzde 30 civarında direnç gösterebileceğine dikkat çekti. Kurum, dezenflasyon eğiliminde daha belirgin bir iyileşme görülene kadar politika faizinin olası ekim indirimiyle ulaşacağı yüzde 36 seviyesinde tutulmasını bekliyor.
BofA: Ekim indiriminin ardından nisana kadar faiz sabit kalabilir
BofA Global Research, karar metnindeki değişiklikleri TCMB'nin dezenflasyon sürecine güveninin arttığı ve bir sonraki toplantıda faiz indiriminin gündeme gelebileceği yönünde değerlendirdi. Banka, eylül enflasyonunda belirgin bir yukarı yönlü sürpriz yaşanmaması, petrol fiyatları veya rafineri marjlarında ek artış görülmemesi koşuluyla ekimde 100 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 36'ya çekilmesini bekliyor.
Eylül için aylık yüzde 2,1 enflasyon tahmininde bulunan BofA, yıllık enflasyonun baz etkilerinin desteğiyle yüzde 30,1'e gerileyebileceğini belirtti. Ancak bu desteğin kasım ve aralıkta zayıflayabileceğine, ardından ücret ayarlamalarının etkisinin öne çıkacağına dikkat çekti.
Yüksek petrol fiyatları, jeopolitik riskler ve enflasyon beklentilerinin kapsamlı bir gevşeme sürecini zorlaştırdığını vurgulayan BofA, olası ekim indiriminin ardından Nisan 2027'ye kadar faizin sabit tutulacağını öngördü. Banka, bu dönemde yılın ilk çeyreğindeki enflasyon baskılarının hafiflemesini ve enerji kaynaklı olumlu baz etkilerinin belirginleşmesini bekliyor.