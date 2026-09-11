TCMB kararı sonrası faiz senaryoları: Dev bankalar beklentilerini açıkladı

Değerlendirmede, güncellenen enflasyon tahminleri ve yeni Orta Vadeli Program ile daha gerçekçi bir patikaya geçildiği ifade edildi. Enflasyonun tek haneye ancak 2029 yılında inmesinin öngörüldüğüne dikkat çeken Barclays, bu görünümün piyasa beklentilerine daha yakın olduğunu kaydetti.