TCMB’nin faiz indirimi sonrası konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar belli oldu

Merkez Bankası dün politika faizinde 250 baz puanlık bir indirime daha gitti. Merkez bu kararla yılın 3. faiz indirimine giderken bankaların kredi faizleri de düşecek mi merak edilmeye başlandı. Kredi faizlerinde yumuşama görülürken en düşük kredi/finansman oranlarının konutta yüzde 2,68, taşıtta yüzde 3,10 ve ihtiyaç kategorisinde yüzde 2,99 olduğu görüldü. 1 | 7

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son verilerine göre; 21 Şubat ile biten haftada tüketici kredilerinin büyüklüğü 2 trilyon 92,7 milyar TL seviyesine ulaştı.28 Şubat ile sona eren haftada ise kredi hacmi 2 triyon 117,1 milyar TL’ye kadar yükseldi. 2 | 7

Bu dönemde tüketici kredileri hacminde yaklaşık 24,5 milyar liralık artış kaydedilirken, artış ihtiyaç kredisi hacminde 20,85 milyar, konut kredisi hacminde 3,47 milyar ve taşıt kredilerinde 51 milyon TL'ye ulaştı. 3 | 7