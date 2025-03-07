TCMB’nin faiz indirimi sonrası konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar belli oldu
Dün Merkez Bankası faizde 250 baz puanlık indirime giderken, son 3 toplantıda da devam eden indirim döngüsünün banka kredilerine de yansıması bekleniyor. Ev, araba almak için kredi faizlerinin düşmesini bekleyen vatandaşlar şimdi 1 milyon TL, 250 bin TL ve 100 bin TL'nin toplam geri ödemesi ne kadar, vadesi kaç ay, taksit tutarı ne merak ediyor. İştey detaylar...
Merkez Bankası dün politika faizinde 250 baz puanlık bir indirime daha gitti. Merkez bu kararla yılın 3. faiz indirimine giderken bankaların kredi faizleri de düşecek mi merak edilmeye başlandı. Kredi faizlerinde yumuşama görülürken en düşük kredi/finansman oranlarının konutta yüzde 2,68, taşıtta yüzde 3,10 ve ihtiyaç kategorisinde yüzde 2,99 olduğu görüldü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son verilerine göre; 21 Şubat ile biten haftada tüketici kredilerinin büyüklüğü 2 trilyon 92,7 milyar TL seviyesine ulaştı.28 Şubat ile sona eren haftada ise kredi hacmi 2 triyon 117,1 milyar TL’ye kadar yükseldi.
Bu dönemde tüketici kredileri hacminde yaklaşık 24,5 milyar liralık artış kaydedilirken, artış ihtiyaç kredisi hacminde 20,85 milyar, konut kredisi hacminde 3,47 milyar ve taşıt kredilerinde 51 milyon TL'ye ulaştı.
Dün Merkez Bankası'nın da 250 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faiz oranını yüzde 42,50 seviyesine çekmesinin ardından gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. Aralık ayındaki ilk faiz indirimi sonrasında, kredi oranlarında da “sınırlı” düşüşler gözlemlenmişti. Son faiz kararının yansımalarının ise gelecek haftadan itibaren görülebileceği aktarılıyor.