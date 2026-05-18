SSK ve Bağ-Kur emeklileri yıla yüzde 12,19 zamla başlarken, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,6 zam ve 1000 TL aylık artış yapılmıştı. En düşük emekli aylığı ise 20 bin TL'ye çıkarılmıştı.

Temmuz zammını belirleyen enflasyon sürecinde ocak yüzde 4,84, şubat yüzde 2,96, mart yüzde 1,94 ve nisan yüzde 4,18 olarak açıklanırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 14,64 zam oranı kesinleşti.