TCMB'nin tahmini her şeyi değiştirdi: Emekli ve memur zammında yeni hesap
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedefini yüzde 24'e çıkarması ve Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıklamasının ardından emeklilerin temmuz zamlarında hesaplar değişti. TCMB’nin güncellenen enflasyon hedefi sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı, en düşük emekli aylığı, memur ve memur emeklisi maaşlarında dikkat çeken artış beklentisi oluştu. İşte detaylar...
TÜİK'in açıkladığı dört aylık enflasyon yüzde 14.64 olarak kesinleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedefini yüzde 24'e çıkarmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin zam senaryolarında hesaplar değişti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yıla yüzde 12,19 zamla başlarken, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,6 zam ve 1000 TL aylık artış yapılmıştı. En düşük emekli aylığı ise 20 bin TL'ye çıkarılmıştı.
Temmuz zammını belirleyen enflasyon sürecinde ocak yüzde 4,84, şubat yüzde 2,96, mart yüzde 1,94 ve nisan yüzde 4,18 olarak açıklanırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 14,64 zam oranı kesinleşti.
TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise enflasyonun mayıs ayında yüzde 1,82, haziran ayında ise yüzde 1,52 ve yıl sonunda da yüzde 27,53 olması bekleniyor.
Enflasyon beklentilere paralel gelirse SSK ve Bağ-Kur'luların emekli aylıkları yüzde 18,6 oranında artacak.
Memur ve memur emeklisinin maaşları da yüzde 14,2 oranında zamlanacak.
Sabah'ın haberine göre, TCMB'nin yüzde 24'lük enflasyon hedefi doğrultusunda aylık ortalama enflasyonun da yaklaşık 1,20 olacağı hesaplanıyor.
Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,2 oranında, memur ve memur emeksinin aylıkları da yüzde 13,1 artış gösterecek.
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
20 bin TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 14,64 oranında kesinleşen ilk dört aylık enflasyona göre 22 bin 928 TL'ye yükseliyor.
TCMB'nin revize ettiği enflasyon hedefi doğrultusunda ortaya çıkan yüzde 17,2'lik temmuz enflasyonuna göre de en düşük emekli aylığı, 23 bin 440 TL'ye yükseliyor.
TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise temmuz enflasyonunun yüzde 18,6 olarak gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığı 23 bin 720 TL'ye çıkıyor.
SSK VE Bağ-Kur zammı ne olacak?
6 aylık enflasyona göre artan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları da bu oranda artış gösterecek.
Örneğin 25 bin TL maaş alan bir emekli için ilk 4 ayda kesinleşen yüzde 14,64 zam hesaplandığında maaş 28 bin 660 TL oluyor.
TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 18,6 zam beklentisine göre maaş 29 bin 650 TL'ye çıkıyor.
TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 17,2 baz alındığında ise maaş 29 bin 300 TL seviyesine ulaşıyor.
Memur ve memur emeklisinin zammında son durum
Memur ve memur emeklileri de maaşlarını toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre alıyor. 2026'nın ilk 6 ayında zam oranı yüzde 18,6 olurken, ikinci 6 ay için toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre memur ve memur emeklileri için zam oranının yüzde 14,2, yıl sonu enflasyon tahminine göre yüzde 13,1 olması bekleniyor.
Buna göre en düşük memur maaşı 59 bin 896 TL'den yüzde 14,2 zamla 68 bin 401 TL'ye, 1000 TL seyyanen artışla 69 bin 401 TL'ye çıkacak.
Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan maaşı ise zam ve 1000 TL ek artışla 71 bin 264 TL olacak.
En düşük memur emekli aylığı ne kadar olacak?
Mevcut en düşük memur emekli aylığı ise 26 bin 889 TL. Yeni zamla birlikte en düşük memur emeklisinin cebine 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 31 bin 707 TL girecek.
TCMB'nin yıl sonu hedefi doğrultusunda ortaya çıkan yüzde 13.1'lik zam doğrultusunda en düşük memur aylığı 67 bin 742 TL'ye, 1000 TL'lik seyyanen zamla da 68 bin 742'ye çıkacak.
Üniversite mezunu emekli memur maaşı 1000 TL artışla 70 bin 577 TL'ye çıkacak.
En düşük memur emekli aylığı ise yüzde 13,1 zam ve 1000 TL ekle 31 bin 411 TL seviyesine yükselecek.