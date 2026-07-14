Telefon fiyatlarına yeni zam sinyali: 13 yılın en sert ikinci çeyrek düşüşü kaydedildi

Samsung yeniden zirveye çıktı

Samsung, yüzde 24'lük pazar payıyla sektörün yeniden en büyük üreticisi oldu. Şirketin Galaxy S26 serisindeki güçlü satışları, ürün bulunabilirliğinin artması ve Hindistan ile Orta Doğu gibi pazarlarda fiyat artışlarının daha sınırlı tutulması performansı destekledi.