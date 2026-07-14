Telefon fiyatlarına yeni zam sinyali: 13 yılın en sert ikinci çeyrek düşüşü kaydedildi
Küresel akıllı telefon sevkiyatları, bellek çipi kıtlığının maliyetleri artırmasıyla ikinci çeyrekte yüzde 11 düştü ve 2013'ten bu yana en zayıf ikinci çeyrek performansını gösterdi. Pazardaki sert daralmaya rağmen Apple sevkiyatlarını artırarak rekor pazar payına ulaşırken, Samsung yeniden liderliğe yükseldi. Analistler, bellek krizinin 2027'ye kadar sürebileceğini ve önümüzdeki aylarda telefon fiyatlarında yeni artışlar görülebileceğini belirtiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel akıllı telefon pazarı, bellek çipi tedarikinde yaşanan uzun süreli sıkıntının fiyatları artırması ve tüketici talebini zayıflatmasıyla ikinci çeyrekte sert daraldı.
Counterpoint Research'ün öncü tahminlerine göre sevkiyatlar yıllık bazda yüzde 11 gerileyerek, ikinci çeyrekler bazında 2013'ten bu yana en düşük seviyeye indi.
Apple sevkiyatlarını artırdı
Pazardaki genel düşüşe rağmen Apple, sevkiyatlarını yüzde 3 yükseltmeyi başardı. Premium iPhone modellerine yönelik talebin güçlü kalması ve şirketin fiyatları değiştirmemesi, Apple'ın küresel pazar payını yüzde 20 ile rekor seviyeye taşıdı.
Buna karşılık analistler, artan maliyetler nedeniyle şirketin önümüzdeki aylarda fiyat artışına gidebileceğini öngörüyor.
Bellek üreticileri yapay zekâya öncelik verdi
Bellek fiyatlarındaki yükselişte, üreticilerin tüketici elektroniği yerine yapay zekâ veri merkezlerinden gelen talebe öncelik vermesi etkili oldu.
Artan bileşen maliyetleri özellikle giriş ve orta segment telefonlarda üreticilerin fiyatları yükseltmesine neden oldu. Bu durum, daha uygun fiyatlı cihazlara yönelik talebi sınırladı.
Samsung yeniden zirveye çıktı
Samsung, yüzde 24'lük pazar payıyla sektörün yeniden en büyük üreticisi oldu. Şirketin Galaxy S26 serisindeki güçlü satışları, ürün bulunabilirliğinin artması ve Hindistan ile Orta Doğu gibi pazarlarda fiyat artışlarının daha sınırlı tutulması performansı destekledi.
En büyük kayıp Xiaomi, Oppo ve Vivo'da
Dünyanın en büyük beş akıllı telefon üreticisi arasında sevkiyatları en sert düşen markalar Xiaomi, Oppo ve Vivo oldu.
Söz konusu şirketlerin giriş ve orta segment modellere daha fazla ağırlık vermesi, bellek maliyetlerindeki yükselişten daha fazla etkilenmelerine yol açtı.
Daralmanın yıl boyunca sürmesi bekleniyor
Counterpoint Research, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının yıl genelinde yaklaşık yüzde 14 azalacağı yönündeki tahminini korudu. Araştırma şirketi ayrıca bellek çipi kıtlığının 2027 yılına kadar devam edebileceğini de bildirdi.