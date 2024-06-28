Temassız limiti artırıldı: Yeni dönem 1 Temmuz Pazartesi günü başlıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararla birlikte 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren temassız ödeme limiti yüzde 100 artırılarak 1500 liraya yükseltilecek.
BDDK’nın nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmesi 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.
1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor.1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarılıyor.
2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.
BDDK'nın 2 yıl sonra kredi kartlarında şifre gerektirmeden yapılan temas ödeme limitlerini 1500 TL'ye çıkarmasının, kullanıcılara belli ölçülerde kolaylık sağlaması beklenirken bu kararın, enflasyonun etkisiyle ürün fiyatlarındaki aşırı artışla ilgili olduğu yorumları yapılmıştı.