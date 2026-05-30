Temmuz 2026 emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı için kritik tarih!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz 2026 maaş zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranını belirleyecek enflasyon verilerinde son viraja girilirken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki Temmuz 2026 emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? 5 aylık zam oranı kesinleşti mi?
TÜİK'in açıkladığı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon verileri sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı.
Temmuz ayında uygulanacak nihai zam oranının belirlenmesi için artık yalnızca Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor.
Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran'da açıklanacak. Bu verinin duyurulmasıyla birlikte emeklilerin 5 aylık kesinleşen zam oranı da ortaya çıkmış olacak.
Uzmanların ve Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin beklentilerine göre Mayıs ayı enflasyonunun yaklaşık yüzde 1,89 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık kümülatif zam oranının yaklaşık yüzde 16,81 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda Mayıs ayında yüzde 1,89, Haziran ayında ise yüzde 1,52 enflasyon gerçekleşmesi durumunda, yılın ilk 6 aylık toplam enflasyonu yüzde 18,58 seviyesine ulaşabilecek.
Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranının da yaklaşık yüzde 18,58 olması bekleniyor.
Benzer şekilde farklı ekonomi kuruluşlarının hesaplamalarında da Temmuz zammının yüzde 18 ila yüzde 19 bandında şekillenebileceği değerlendiriliyor.
Ocak 2026'da yapılan düzenleme sonrasında en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında yüzde 18,58 seviyesinde bir zam gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 23 bin 700 TL seviyelerine çıkabileceği hesaplanıyor.
Ancak bu rakamın kesinleşmesi için hükümetin olası yasal düzenlemeleri ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.
Emeklilerin Temmuz ayında alacağı kesin maaş artışı, Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Temmuz 2026 tarihinde netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı kesinleşirken, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda belli olacak.
Mevcut veriler ve piyasa beklentileri dikkate alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2026 döneminde yüzde 18 civarında bir zam alması öngörülüyor.
Ancak kesin rakamın belirlenmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Bu nedenle milyonlarca emeklinin gözü önümüzdeki günlerde açıklanacak TÜİK verilerinde olacak.