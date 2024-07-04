TEMMUZ ZAMLARI GELİYOR: Bedelli askerlik, kira, akaryakıt ve sigara... İşte zamlı rakamlar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), dün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birçok kaleme gelen zamlar da netleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV artışı gerçekleşti.

TÜİK’in 6 aylık Yurt içi ÜFE’yi yüzde 19,49 olarak açıklamasıyla birlikte akaryakıt, alkol, sigaradan alınan ÖTV tutarlarında bu oran kadar artış yapıldı.

Benzin ve motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Sigaraya ne kadar zam geldi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarındaki ÖTV tutartının artmasıyla gelen ilk zam da netleşti. Bazı sigara gruplarına 9-10 TL zam geldiği açıklandı. JTI sigara grubunun yaptığı zam sosyal medyadan duyuruldu. Grubun en pahalı sigarası 80 TL ve en ucuzu 67 lira oldu. Zamlı fiyatlar bugün itibaren geçerli olurken diğer sigara gruplarının da zamlı fiyatları duyurması bekleniyor.