TEMMUZ ZAMLARI GELİYOR: Bedelli askerlik, kira, akaryakıt ve sigara... İşte zamlı rakamlar
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması sonrası emekli ve memur maaşları belli olurken birçok kaleme de zam geldi. ÖTV tutarlarının artmasıyla alkol, akaryakıt ve sigara fiyatlarına zam geldi. Yüzde 25 kira zam sınırının kalkmasıyla temmuz ayı kira zammı da belirlendi. Memur maaş zammına paralel olarak bedelli askerlik ücretleri de zamlandı. İşte kalem kalem gelen zamlar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), dün açıkladığı enflasyon rakamlarıyla birçok kaleme gelen zamlar da netleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV artışı gerçekleşti.
TÜİK’in 6 aylık Yurt içi ÜFE’yi yüzde 19,49 olarak açıklamasıyla birlikte akaryakıt, alkol, sigaradan alınan ÖTV tutarlarında bu oran kadar artış yapıldı.
Benzin ve motorine zam: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Otogaz fiyatına 95 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, motorine 2 lira 7 kuruş zam yapıldı. Zamlar pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinin litresi zamla birlikte 44 lira 70 kuruş, motorin 44 lira 60 kuruş oldu.
Sigaraya ne kadar zam geldi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sigara fiyatlarındaki ÖTV tutartının artmasıyla gelen ilk zam da netleşti. Bazı sigara gruplarına 9-10 TL zam geldiği açıklandı. JTI sigara grubunun yaptığı zam sosyal medyadan duyuruldu. Grubun en pahalı sigarası 80 TL ve en ucuzu 67 lira oldu. Zamlı fiyatlar bugün itibaren geçerli olurken diğer sigara gruplarının da zamlı fiyatları duyurması bekleniyor.