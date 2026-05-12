Temmuz zammı için kritik hesap! Memurdan emekliye, sosyal yardımdan evde bakıma kadar herkesi etkileyecek
Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca memur, emekli ve sosyal destek alan vatandaşın maaşında artış bekleniyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre zam oranının yüzde 14’ü aşabileceği konuşulurken, maaşlardan sosyal yardımlara kadar birçok ödeme yeniden hesaplanacak.
Türkiye’de milyonlarca kişi temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına odaklandı. Memurlar ve memur emeklileri için belirlenen toplu sözleşme zammına ek olarak oluşacak enflasyon farkı, maaşların yanı sıra çok sayıda sosyal yardım ve ek ödemeyi de doğrudan etkileyecek.
Şu ana kadar açıklanan verilere göre zam oranı yüzde 10,51 seviyesine ulaşırken, ekonomistlerin beklentileri bu oranın yüzde 14,23’e kadar çıkabileceği yönünde.
Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon verilerinin yükselmesiyle birlikte memurlar için yüzde 3,28 oranında enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 7’lik zamla birlikte toplam artış yüzde 10,51 olarak hesaplandı. Mayıs ve haziran ayı verilerinin de eklenmesiyle zam oranının daha da yükselmesi bekleniyor.
Ekonomistlerin piyasa tahminlerine göre mayıs ayında yüzde 1,82, haziran ayında ise yüzde 1,52 seviyesinde enflasyon gerçekleşmesi durumunda ilk 6 aylık TÜFE artışı yüzde 18,5’e yaklaşacak.
Bu senaryoda memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam zam oranının yüzde 14,23’e ulaşabileceği belirtiliyor. Zam yalnızca maaşları değil, kamu çalışanlarına verilen birçok ek ödemeyi de artıracak.
Aile yardımı, çocuk yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ve çeşitli sosyal destekler yeni katsayı üzerinden yeniden hesaplanacak. Böylece memurların toplam gelirinde daha geniş kapsamlı artış yaşanacak.
Halen en düşük memur maaşı yaklaşık 61 bin 890 lira seviyesinde bulunurken, yüzde 14,23’lük artış gerçekleşirse bu rakamın 70 bin liranın üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Memur emeklilerinin aylıklarında da benzer oranlarda artış yaşanması bekleniyor.
Aile yardımı ödemelerinde de dikkat çeken yükseliş öngörülüyor. Çalışmayan eş için verilen destek, çocuk yardımları ve engelli çocuk yardımları temmuz zammıyla birlikte yeniden artacak. Özellikle iki çocuklu memur ailelerinin aylık desteklerinde önemli yükseliş bekleniyor.
Evde bakım maaşı alan vatandaşlar için de yeni rakamlar gündemde. Mevcut durumda yaklaşık 13 bin 878 lira seviyesinde bulunan evde bakım yardımının tahminlere göre 15 bin 853 liraya yaklaşabileceği hesaplanıyor. Kronik hastalık yardımı ve engelli aylıkları da aynı oranda yükselecek.
65 yaş aylığı, engelli aylıkları ve engelli yakını aylıkları gibi sosyal desteklerde de artış bekleniyor. Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara yapılan aylık ödemelerin 8 bin 700 lira seviyesine yaklaşabileceği belirtiliyor. Sosyal destek ödemelerindeki artışın özellikle dar gelirli vatandaşlar açısından önemli rahatlama sağlaması bekleniyor.
Bedelli askerlik ücretinin de memur maaş katsayısına bağlı olarak artacağı ifade ediliyor.
Temmuz ayı itibarıyla mevcut bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 475 bin lira seviyesine çıkabileceği konuşulurken, kıdem tazminatı tavanında da yeni artış yaşanacağı belirtiliyor.
Uzmanlar, kesin zam oranlarının mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşeceğini belirtiyor.
Temmuz ayında açıklanacak yeni maaş ve sosyal destek rakamlarının milyonlarca vatandaşın bütçesini doğrudan etkilemesi bekleniyor.