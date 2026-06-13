Temmuz zammı için yeni tahmin geldi

Yüzde 18,19’luk zam senaryosuna göre;

20 bin TL aylık alan emeklinin maaşı 23 bin 638 TL’ye

25 bin TL aylık alan emeklinin maaşı 29 bin 548 TL’ye

30 bin TL aylık alan emeklinin maaşı 35 bin 457 TL’ye

40 bin TL aylık alan emeklinin maaşı 47 bin 276 TL’ye

50 bin TL aylık alan emeklinin maaşı ise 59 bin 95 TL’ye yükselecek.