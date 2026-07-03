Temmuz zammı netleşti: Memur ve emeklinin maaş tablosu sil baştan! İşte yeni tutarlar
Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşın merakla beklediği haziran enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verileriyle birlikte temmuz maaş artışları kesinleşirken, en düşük memur maaşı 70 bin lirayı aştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşirken, bedelli askerlik ücretinden engelli aylıklarına kadar birçok ödeme kalemi yeniden hesaplandı. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni tutarlar...
Haziran enflasyonun açıklanmasıyla milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz zam oranları netleşti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 32,11, aylık bazda ise yüzde 0,99 olarak gerçekleşti.
Veriler doğrultusunda maaşlara yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı da yüzde 6,09 olarak hesaplandı.
Memur ve memur emeklisi zam oranı
Memur ve memur emeklileri, oluşan enflasyon farkına ek olarak yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammından da yararlanacak.
Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklileri maaşlarına toplam yüzde 13,52 zam alacak.
Yeni tablo en düşük maaşlar ise şöyle:
Memur
Eski maaş: 61.890 TL
Yeni maaş: 70.257 TL
Memur Emeklisi Aylığı
Eski aylık: 27.772 TL
Yeni aylık: 31.527 TL
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artış oranı da kesinleşti. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 oranında zam alacak.
Yeni en düşük emekli maaşı
Eski maaş: 20.000 TL
Yeni maaş: 23.552 TL
Bu artışla birlikte emeklilerin kök aylıkları ve ek ödemeleri de yeniden hesaplanacak.
Meslek meslek zamlı memur maaşları
Temmuz zammı sonrası kamu personelinin yeni net maaşları şu şekilde oluştu:
Uzman Doktor (1/4): 170.764 TL
Profesör: 153.353 TL
Mühendis (1/4): 109.219 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): 107.145 TL
Araştırma Görevlisi: 102.813 TL
Avukat: 102.168 TL
Başkomiser: 101.276 TL
Polis Memuru (8/1): 92.652 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 92.200 TL
Vaiz: 87.016 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu): 84.879 TL
Öğretmen (1/4): 83.287 TL
Teknisyen (Lise Mezunu): 75.911 TL
Düz Memur (Üniversite Mezunu): 73.103 TL
Haziran enflasyon verileri yalnızca maaşları değil, birçok sosyal destek ve ödeme kalemini de doğrudan etkiledi.
Yeni kıdem tazminatı tavanı
73.730 TL
Yeni bedelli askerlik ücreti
472.654 TL
65 yaş aylığı
7.258 TL
Evde bakım ve kronik hasta bakım desteği
15.756 TL
Engelli yakını aylığı
5.794 TL
Yüzde 40 - yüzde 69 engelli aylığı
5.794 TL
Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı
8.690 TL
Milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyen temmuz düzenlemesiyle birlikte gözler şimdi yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerine çevrildi. Yeni ekonomik veriler, 2027 yılının ilk maaş artışlarının da temelini oluşturacak.