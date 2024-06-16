Temmuzda memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte zam tutarları… Bu ay enflasyonun yüzde 2.52 olması bekleniyor. Temmuzda memur ve memur emeklilerine yüzde 20.34, işçi emeklilerine yüzde 25.81 zam göründü. Yeni zamla halen 12 bin 920 lira olan işçi emeklisinin aylığı 16 bin 255 liraya, 15 bin lira olan emekli aylığı da 18 bin 872 liraya çıkacak.

Merkez Bankası’nın yayımladığı piyasa anketinde yer alan tahminlere göre, tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 2.52 artacak, 6 aylık enflasyon da yüzde 25.81’e çıkacak. Anket tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşına yüzde 20.34 oranında zam yapılacak. Buna karşılık işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam ise yüzde 25.81 olacak. 1 | 9

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre memur ile işçi emeklileri arasındaki zam farkı 5.47 puanı bulacak. Halen 10 bin lira olan en düşük emekli aylıkları ile 17 bin 2 lira olan asgari ücrete ise son dakika sürprizi olmazsa zam yapılması beklenmiyor. 2 | 9

Memurun toplu sözleşme masasından uzlaşma çıkmadığı için hakem kurulu yılın başında memur ve emeklilerine enflasyon farkı hariç yüzde 15 oranında zam yapmış, temmuz zammını da yüzde 10 olarak ilan etmişti. 3 | 9